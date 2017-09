El PSOE propone analizar con cautela las dietas de secretario e interventor

El grupo municipal socialista es partidario de analizar con prudencia las indemnizaciones que cobran el secretario y el interventor en las sociedades mercantiles en las que participa el Ayuntamiento: Aguas y Sociedad de Promoción. Esta última en particular es la que ha generado más polémica dado que, a través del portal de transparencia, se conoció que estos funcionarios de alto rango cobraban una cantidad bruta de 632,87 euros fija y mensual, independientemente de que se convocara el consejo de administración de la Sociedad de Promoción, antes Parkmusa.

Para el concejal socialista, Antonio Fernández Santos, la primera cuestión a comprobar es el acta de los primeros tiempos de Parkmusa en la que se aprueba la citada dieta para secretario e interventor por su labor de asesoramiento jurídico. «Igual un día encuentran el acuerdo en el que se aprobaron esas cantidades y si existe no dónde van a quedar todos estos lapidadores públicos», opinaba, a la vez, que señalaba que otros grupos municipales lo que han hecho ha sido poner al secretario e interventor a los pies de los caballos. «Secretario e interventor son los sujetos pasivos de la situación, ellos no se han puesto a ellos mismos las indemnizaciones, los auténticos responsables son otros», insistía el edil. Sobre esta cuestión añadía que hasta el presente mandato, el Partido Popular fue el creador de Parkmusa hace más de 20 años y ha sido el único partido representado en el consejo de administración.

Una vez cotejada la existencia de ese acuerdo, Fernández Santos indica que hay que analizar la valoración de los puestos de trabajo, así como los complementos específicos que se les incluyen o no en sus nóminas. Este complemento específico se incrementa en el año 2010 para que estos funcionarios presten su asesoramiento en los organismos autónomos, sin embargo Fernández Santos cree que no está incluido la asistencia a las sociedades mercantiles. Otros grupos políticos han expresado que en ese complemento se incluía todo «unos creen que sí y nosotros creemos que no».

A juicio de Fernández Santos, una vez comprobadas todas estas cuestiones lo que se debe discutir y es objeto de que se pueda modificar es la cantidad que perciben secretario e interventor. Los socialistas creen que no debe ser una cantidad fija mensual haya o no haya reunión del consejo de administración. También indican que la cantidad a percibir dependerá de si las reuniones se convocan en su jornada laboral. «No pueden cobrar como lo están haciendo ahora», precisa. Así, por ejemplo, señala el concejal socialista que la diferencia con Aguas es que estos consejos se convocan en horario de tarde y queda claro que no es parte de su jornada y de hecho perciben 95 euros por asistencia, mientras que las de la sociedad de promoción se están realizando siempre en horario de mañana.

Los socialistas criticaban el papel en toda esta polémica del alcalde y del concejal de Hacienda, presidente y vicepresidente de la Sociedad de Promoción. Añaden que la jefa de Personal en el informe emitido, en el que desautoriza estos cobros, les pidió información sobre los acuerdos tomados en los que se decidieron tales indemnizaciones y ambos responsables no «contestan una sola palabra».

«No podemos entender el retraso en el cambio de calles»

Antonio Fernández Santos se pronunciaba también sobre el retraso en el formalizar el acuerdo plenario para cambiar los nombres de varias calles de Burgos en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. «No sabemos por qué el Partido Popular se guarda un acuerdo tomado hace más de un año y no podemos entenderlo», remarca. Esta semana el grupo municipal de Imagina Burgos denunciaba públicamente que se había cambiado el dictamen previsto para su aprobación en la comisión de Personal que se celebró este jueves y en lugar de iniciar el procedimiento para el cambio de calles lo único que se va a hacer es llevar a Pleno el acuerdo para retirar honores y distinciones como la conferida a Franco como alcalde honorífico de Burgos.

Por su parte, el concejal socialista criticaba que el PP en un año no ha hecho nada y aseguraba que no aceptarán que la Junta de Gobierno «haga lo que le dé la gana». Así, indicó que en la comisión de Personal, previsiblemente dentro de dos semanas, debe llevarse una propuesta concreta que después se elevará a Junta de Gobierno. Fernández Santos cree que los populares tienen «sofoco» con el nombre de alguna calle como José María Codón y alcalde Fernando Dancausa y hace un llamamiento a debatirlo y mientras tanto cambiar el resto.