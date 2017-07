El grupo municipal socialista considera, en palabras del concejal Óscar González, que lo único que se salva de la programación de las fiestas de San Pedro y San Pablo es el «ciudadano por salir a la calle» pese a la programación. Esta opinión resume la impresión del PSOE, una vez acabadas las fiestas mayores, y abunda en las valoraciones de otros grupos de la oposición que han hablado de «continuismo» y de «falta de ambición» como Imagina Burgos.

González hace un llamamiento a retomar la mesa de trabajo con la participación de la Hermandad de Peñas de Burgos con el ánimo de «relanzar las fiestas porque los burgaleses nos lo piden y porque el modelo actual está agotado y no da más de sí». En opinión de este grupo político, este año la nota dominante ha sido la poca animación en la feria de tapas, en los fuegos y en los conciertos.

Recuerdan que la mesa de trabajo sobre las fiestas se reunió durante este año a raíz de una proposición del PSOE que se aprobó en el Pleno municipal.Sin embargo, recuerda que el Partido Popular les fue echando abajo cada una de las propuestas que se iban planteando para su debate, la principal relacionada con poner unas fechas fijas para la celebración de San Pedro y San Pablo. Así, la idea principal del PSOE consiste en que las fiestas comiencen el 27 o el 28 de junio, independientemente de qué día de la semana sea, y que se prolonguen durante una semana. El Día del Burgalés Ausente se celebraría el domingo siguiente al final de las celebraciones y recuerdan que esto ya se hacía así hace varias décadas. Para González la duración de las fiestas no debe exceder de ocho días dado que el presupuesto no da para más y considera que al poner fechas fijas se facilita cerrar los calendarios laborales de los burgaleses y turistas que quieran acudir. En relación con esta cuestión añaden también que el año próximo las fiestas comenzarían un 22 de junio, atendiendo a que se inician el viernes anterior a San Pedro, y terminarían el 1 de julio. «Con este calendario de 2018 ya no habría feria taurina ni el 29 de junio», asegura.

Con respecto al pregón y al chupinazo, que este año se ha dividido en dos días, consideran que la principal queja de los ciudadanos es que no hubo fuegos artificiales el viernes ni la primera verbena en Gamonal. «Nosotros proponemos que sea el mismo día, pero en espacios diferentes. La proclamación se desarrollaría en el paseo de la Sierra de Atapuerca y el chupinazo en la Plaza Mayor», aseguran. También el PSOE plantea recuperar el concurso internacional de fuegos artificiales y cuidar la elección de artistas para los concierto de gran formato. «O apostamos o no, si hacemos algo grande que sea grande, o si no pues que sean conciertos gratis», aseguró sobre la escasa repercusión del concierto de Hombres G y el de Vanesa Martín que acabó trasladándose del Plantío al Fórum.

Con respecto a las verbenas, desde el PSOE tienen claro que no se deben programar más en la Plaza del Rey San Fernando, después de lo ocurrido este año con actos vandálicos de todo tipo.

Además, los socialistas recuerdan que fueron el único grupo político que votó en contra de las fiestas de 2017 en el seno de un consejo ejecutivo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, mientras que Imagina se abstuvo y Ciudadanos dio su voto a favor. El PSOE cree que las opiniones sobre la programación de este año que están emitiendo otros grupos políticos no se corresponde con el voto dado en aquella reunión del IMC y González opina que ahora se suman a lo que ya decían los socialistas.