El PSOE solicita un estudio sobre las condiciones de vida de los mayores

En nuestra ciudad hay 176.000 habitantes, de ellos 37.500 son mayores de 65 años, de los que 11.000 son mayores de 80 años. «Un fenómeno de sobreenvejecimiento», según explicó la concejal socialista, María del Mar Arnáiz, que «afecta especialmente a mujeres que viven solas». Gran parte de estas personas suman a las limitaciones propias de la edad otras derivadas «de la salud y la movilidad, de la vida doméstica y del autocuidado».

Unas limitaciones que se ven agravadas por su situación social y personal o si viven en edificios no adaptados o sin ascensor. «Muchos de ellos no son conscientes de su situación o simplemente no saben a quien acudir y aceptan con resignación el final de sus vidas», comenta, «están completamente desprotegidos».

Así, con el objetivo de realizar un diagnóstico de las condiciones de vida de los mayores para conocer su situación, sus demandas y sus recursos, los socialistas propondrán, en el Pleno de mañana, el desarrollo de un estudio por parte de Servicios Sociales para el cual «se firmará un convenio con la Universidad de Burgos», explicó Arnáiz, y «tendrá un plazo de elaboración de 6 meses desde su aprobación».

La propuesta también recoge «la elaboración del II Plan Municipal de Personas Mayores y la convocatoria del Consejo Sectorial de Mayores, en el plazo de un mes, como órgano de participación e información para las políticas municipales.

Perfil del contratante

Por otra parte, los socialistas, en su segunda proposición al Pleno solicitarán la revisión del perfil del contratante de la web del Ayuntamiento de Burgos para «dotarle de una mayor información», según explicó la concejal socialista Nuria Barrio. Entre esas informaciones, el PSOE demanda que «refleje el ente licitador, el tipo de contrato y el estado en el que se encuentre, así como el proceso de adjudicación».

Además, la proposición recoge la necesidad de incluir un apartado de «indicadores de transparencia», donde se pueda consultar «las empresas adjudicatarias que han participado en los procedimientos, las que han sido licitadas y en cuántos proceso ha participado», añadido Barrio. En un tercer punto, el documento recoge la posibilidad de darse de alta en el perfil, mediante email, para recibir alertas de las novedades y de los anuncios. «La ejecución tendría un plazo máximo de tres meses», añadió la edil.