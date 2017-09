M. REMÓN Burgos

El PSOE no quiere hablar del presupuesto de 2018 hasta que no vea ejecutadas las actuales cuentas conforme al acuerdo sellado con el equipo de Gobierno el pasado 19 de enero, en el que el PP se comprometía a cumplir 21 cláusulas que motivaron la abstención de los socialistas para dar vía libre a los actuales presupuestos. Según el repaso de esos 21 compromisos que hizo ayer el portavoz del PSOE, Daniel de la Rosa, su cumplimiento está muy lejano, cuando solo faltan poco más de tres mes es para que termine el año.

De laRosa comparecía el mismo día que había fijado como tope el alcalde, Javier Lacalle, para que los grupos municipales aportaran propuestas para el próximo presupuesto. Y lo hacía para recordar a Lacalle que a día de hoy solo se ha cumplido un tercio de esos compromisos, por lo que «debería preocuparse en cumplir con sus compromisos sobre el presupuesto de 2017 y ejecutarlo». A día de hoy tampoco han respondido a esta petición del alcalde ni Ciudadanos ni Imagina.

El líder de los socialitas recordó que «ellos se comprometieron a tener todas las cláusulas en vigor y todas las obras contratadas».Sin embargo, según el repaso que realizó ayer, «de las 21 claúsulas solo se han cumplido 7».Del mismo modo, el acuerdo con el PP recogía el compromiso de realizar 19 inversiones, por un valor de 9,1 millones, de las que «solo se han ejecutado 3 por un valor de 1,6 millones».

A esas inversiones se deben sumar otras 20 a las que se comprometió el equipo de Gobierno en el Pleno del pasado 28 de junio, por valor de 6,6 millones, de las que «ninguna está ejecutada al 100% y en nueve no ha habido ningún avance». Por todo ello, a día de hoy el cumplimiento es «francamente negativo».De la Rosa recordó al alcalde que «tiene la potestad para de imponer en los servicios técnicos las prioridades».Con este escenario, si el PP no cumple los compromisos del acuerdo sobre el actual presupuesto, el PSOE no ve motivos para hablar del próximo. De laRosa recordó al alcalde «no hay ninguna dificultad para que los proyectos se acaban licitando».

Otras de la clásulas que se recogían en el acuerdo estaban relacionadas con el aumento del 2% del presupuesto en el global de las partidas de gasto de social, que sí se ha cumplido, así como la convocatoria de todas las oposiciones pendientes, la creación de una plaza de director de comunicación, responsable de protocolo, jefe del área de Empleo, una modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento,... incumplimiento que evidencia que «la palabra del alcalde vale más bien poco, por no decir nada».

Villalonquéjar

El concejal delPSOE Antonio Fernández Santos habló también de la«sorpresa» que ha producido en su grupo municipal que el consorcio de Villalonquéjar decidiera en la reunión del consejo rector celebrada el pasado jueves recurrir la decisión del Pleno de no refinanciar la deuda de 109 millones de euros. Fernández Santos hablo de la extrañeza de «recurrrise a sí mismo» con la decisión adoptada en el consorcio.«No les gusta lo que se vota en el Pleno y se recurren», añadió. El edil delPSOE recordó lo que plantea su partido para dar una salida a una situación que achacan al alcalde, al que responsabilizan de que haya un nuevo pago de más de 34 millones de euros antes de que acabe el año. En su opición la solución pasa por que «dimita el alcalde y verán cómo hay acuerdo».