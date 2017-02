La pugna partidista bloquea la promoción gastronómica

El anuncio de los hosteleros de desvincularse del Devora, el riesgo de perder ante la Unesco la participación en la Red de Ciudades Creativas de la Gastronomía y el peligro de que la feria de tapas de San Pedro no tenga continuidad tienen un trasfondo común. La política de promoción de la ciudad y de turismo está desaparecida por la extraña transición entre la desaparición de la Asociación Plan Estratégico y la puesta en marcha de la Sociedad de Promoción, todavía sin personal técnico que pueda gestionar dos de las tres iniciativas gastronómicas: la Red de Ciudades Gastronómicas y el Devora, es Burgos.

El problema con la feria de tapas se suma ahora a este follón dado que, por un lado, los grupos de la oposición se han empeñado en comenzar a cobrar la tasa por ocupación de vía pública por cada caseta, mientras el equipo de Gobierno es partidario de dejarlo como estaba en los años anteriores.

La Federación de Hostelería, en el centro de todos estos proyectos gastronómicos, se encuentra en el medio de una guerra abierta entre los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento (PP, PSOE, Ciudadanos e Imagina Burgos).

El equipo de Gobierno del Partido Popular echó balones fuera desde la red social ‘Twitter’. Tras desayunar con las noticias sobre gastronomía y promoción que publicaba este periódico en su edición de ayer, especialmente el anuncio de los hosteleros de no participar de un Devora en otubre, el PP pedía a los socialistas y a Ciudadanos que resuelvan el problema que han creado con la federación.

Los populares reclaman que se reúnan con el colectivo hostelero y que lleguen a un acuerdo «para la celebración de este evento gastronómico que, con la adecuada planificación, ha demostrado ser una buena iniciativa de promoción». El equipo de Lacalle se desmarca de la polémica ya que aseguran que ellos propusieron hace semanas una encomienda de gestión para que fuera el Plan Estratégico el que desarrollara el Devora con el objetivo de realizar el fin de semana gastronómico en el mes de marzo, como proponía la Federación de Hostelería. Añaden que su planteamiento fue rechazado por el PSOE y Ciudadanos. En concreto, el acuerdo en la sociedad de promoción fue destinar 70.000 euros para externalizar la organización del Devora y, debido a los plazos de contratación, tendría que celebrarse en octubre. Fecha que, desde el principio, no gustaba a los profesionales del sector por ser el cierre de la temporada turística.



ADIÓS AL DEVORA DE 2017

La respuesta de los socialistas llegaba a través de una nota de prensa. El portavoz de esta formación política, Daniel de la Rosa, proponía «un Devora para 2018 y 2019 u otro evento vinculado o no con la hostelería». Con estas palabras, indican que renuncian a un Devora en 2017 «dado que la Federación de Hostelería se desmarca».

La idea que mantienen desde el PSOE es que la nueva Sociedad de Promoción, «sacaría un concurso para la adjudicación de la organización del Devora a una empresa de servicios para 2018 y 2019 por 150.000 euros». Por ello, dada las fechas en las que estamos y debido a que la resolución del concurso conllevará unos meses la única posibilidad para celebrar el Devora en 2017 tal y como ya anunció públicamente el portavoz socialista, semanas atrás, pasaba por celebrarlo en el mes de octubre -el 19, 20 y 21 de octubre como sugerencia inicial de la propia federación.

De la Rosa adelanta que propondrá al presidente de la sociedad de promoción, esto es el alcalde, que de mantenerse la apuesta municipal por el Devora, el concurso vinculará su celebración para los años 2018 y 2019 dada la renuncia que ha hecho pública la Federación de Hostelería para que se celebre este año.

Con motivo de la reunión del consejo ejecutivo del Instituto Municipal de Cultura y la presencia en rueda de prensa de la presidenta del IMC y del concejal de Festejos, Lorena de la Fuente y José Antonio Antón, se aprovechó para preguntar a estos dos ediles por el Devora y por la Feria de Tapas. Sobre la primera cuestión De la Fuente aseguraba que la responsable de este asunto era Carolina Blasco, concejal de Turismo y miembro del consejo de administración de la Sociedad para la Promoción y el Desarrollo de Burgos.

Pues bien, Blasco se pronunciaba en sintonía con el ‘tuit’ de su grupo político. La edil ‘popular’ responsable de promoción y turismo aseveraba ayer poder «aportar poco» sobre la situación en la que se encuentran las distintas actividades que vinculan gastronomía y proyección de la ciudad.

Preguntada específicamente por el futuro del Devora y del título otorgado por la Unesco a Burgos como Ciudad Creativa -en riesgo por la inminente desaparición del Plan Estratégico y la falta de personal técnico que lleve a cabo las gestiones cotidianas que este sello implica- la concejal instaba a «hablar con quienes están tomando las decisiones en esta materia», es decir, «a los grupos políticos que con sus votos suman mayoría en la Sociedad de Promoción». De esta explicación escueta se puede deducir que, tal y como explicita el PP en su comunicado, culpa a la oposición de la situación generada que, por supuesto, no niega.

Por su parte, desde Imagina Burgos, Raúl Salinero, aseguraba que tras suponer que la sociedad iba a ser la «panacea» de la eficiencia y la buena gestión «no lo está siendo» ya que está llevando más tiempo del esperado que funcione. Salinero recuerda que se acaba de contratar a la persona que hará de gerente en un proceso que se inició en agosto.

FERIA DE TAPAS

El tercero de los proyectos gastronómicos vinculados al Ayuntamiento y a la Federación de Hostelería que está en riesgo es la Feria de Tapas de San Pedro 2017.

La presidenta del IMC, Lorena de la Fuente, y el concejal de Festejos, José Antonio Antón, explicaban que la postura del Partido Popular es que «continúe como el año anterior». Antón recordó que los hosteleros, además de los 600 euros por caseta, colaboran programando actividades musicales para animar las plazas donde se ubica la feria. El edil del PP recuerda que en 2011 el Ayuntamiento destinaba 15.000 euros a este evento y precisa que se ha ido reduciendo año a año esa aportación a «ritmo de 5.000 euros anuales». «La Feria de Tapas es un componente importante de las fiestas de San Pedro y si no lo cuidamos, igual que a las peñas, hay que recordar que el presupuesto que tenemos para programar es poco, 398.000 euros», resumió Antón, que considera que hay que contar con los hosteleros y con las peñas.

Los populares creen que es el Ayuntamiento quien organiza esta cita y, por tanto, desde este punto de vista consideran que la actividad estaría exenta de pagar la tasa por ocupación de vía pública. En este sentido, Lorena de la Fuente añadía que «casi todas» las que organiza el IMC, como los conciertos en el paseo de Atapuerca, no pagan tasa de ocupación. Preguntada por qué los libreros si abonan esa cantidad por sus casetas, la edil señalaba que la Feria del Libro no la organiza el Ayuntamiento. Antón precisó que en la ordenanza existe una exención «cuando es de interés público» y «considero que la Feria de Tapas es de interés público».



PLANTÓN DE LOS HOSTELEROS

Los grupos políticos tenían prevista una reunión con los hosteleros después del consejo ejecutivo del IMC y los hosteleros no acudieron como aseguraron tanto desde el PSOE como desde Imagina.

Los socialistas advierten que el pago de la tasa por ocupación de la vía publica es «innegociable». En este sentido, De la Rosa entiende que «si otros sectores económicos de la ciudad como libreros o artesanos pagan religiosamente, es de justicia que el sector de la hostelería también lo haga».

Imagina cree que los hosteleros han dejado plantados a los principales impulsores de la Sociedad de Promoción, al PP y al PSOE. «Estos grupos lo están haciendo muy mal y los hosteleros se han cansado de que les pidan más esfuerzos», asegura Salinero.

Los profesionales del sector calculan que esa tasa, en nueve días de Feria de Tapas creada para animar las calles en los días festivos, suponen un coste cercano a los 2.000 euros. Aseguraban el jueves a este periódico son ellos quienen asumen el precio de la instalación y enganche de agua y luz y la caseta en sí misma. Supone una inversión de 60.000 euros que se sufraga por los hosteleros y los patrocinios con empresas que, por su aportación, son suministradores de materia prima en algunas ocasiones con un precio superior al que obtienen a diario en su bar. Esta factura engorda con la tasa de participación, 600 euros, así como las nóminas, la Feria de Tapas genera 400 puestos de trabajo, y el pago, ya sea en especie o con dinero, de la animación musical de las fiestas.