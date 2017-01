VÍCTOR F. MORENO soria

Como si fuera una ‘segunda vuelta’ de la rueda de prensa que el rector de la UVa, Daniel Miguel, ofreciera antes de Navidades en el Campus de Soria, donde el consejero de Educación ‘soltó’ la bomba de una posible adscripción soriana a la Universidad de Burgos, el máximo responsable de la Universidad de Valladolid cargó contra , Fernando Rey, cuya propuesta calificó de «globo sonda» y de comentario «desafortunado». Más todavía, vino a decir que si Burgos tiene problemas, «que no venga a Soria si quiere solucionarlos». Calificó las relaciones con la Universidad de Burgos como «buenas», aunque le mandó una andanada a la línea de flotación de la UBU: «Si su tamaño hace difícil la sostenibilidad es un problema de Burgos, y tiene que arreglar lo suyo sin descomponer al resto».

Durante una visita ayer al campus soriano acompañado de todo su equipo rectoral, Miguel, habitualmente moderado, sacó su vena más ‘peleona’ para asegurar que «nosotros nunca hemos tenido dudas» sobre la contuidad del Campus de Soria bajo los auspicios de la UVa. Reconoció los problemas surgidos en la Universidad, que han causado daños en la línea de flotación del Campus soriano, y acusó al consejero de haber «oscurecido» antes de Navidades el proyecto del nuevo edificio institucional de las instalaciones sorianas, que han quedado en un segundo plano. «Si nosotros quisiéramos que Soria fuera a la UBU no habríamos hecho esas inversiones», espetó.

«Lo demás son cosas del consejero y de otras gentes, pero no es un tema nuevo», prosiguió Miguel. Además, dejó claro que los profesores y los trabajadores del Campus de Soria «tienen contrato con la UVa» y apostilló:«Que haga una propuesta el consejero y la estudiaremos».

Preguntado por el apoyo de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) a la posible adscripción de Soria con la UBU, Miguel emplazó a los empresarios sorianos a que «apoyen al Campus de Soria» y a que «se comprometan con él, y así seguro que irá mejor».