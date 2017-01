El decano del Colegio de Abogados espera que este inevitable cambio venga acompañado de mejoras imprescindibles para el adecuado ejercicio de la profesión, como que todas las partes puedan acceder en tiempo real y en todo momento al expediente digital. Espera que este año se llegue a un pacto de Estado que consolide la profesión.



Pregunta.– ¿Cuáles son los retos que afronta el Colegio este año?

Respuesta.– Vamos a tratar de mejorar todas las herramientas de comunicación del Colegio, fundamentalmente las relacionadas con los colegiados, así como redes sociales y página web. Tratar de dotar de más visibilidad, sobre todo con los propios colegiados, para que tengan unos cauces de comunicación. Y luego con la sociedad para que conozca la labor de los abogados y delColegio, la prestación de servicios y las funciones de servicio público como el turno de oficio para ciudadanos sin recursos.



P.– ¿Cómo van a mejorar esa comunicación con los colegiados?

R.– Mejorando las herramientas, con medios materiales, así como en la mejora en la gestión y que sean más efectivas.



P.– ¿De qué manera se puede acercar más el Colegio a la sociedad?

R.– Es un reto que tenemos. Fundamentalmente, a través de campañas, de más relación con asociaciones de consumidores, para tratar de que se tengan más claros cuáles son los derechos y obligaciones de los abogados.



P.– ¿Qué cambios se van a realizar en la página web?

R.– Lo estamos estudiando, la posibilidad de abrir perfiles en la redes sociales, utilizar los mecanismos de estas herramientas para abrir elColegio a las tecnologías de la comunicación y la información.Es un reto personal que me he planteado para hacerlo realidad entre este año y el que viene. Y por otro lado, seguir siendo reivindicativos con las cuestiones que a diario atañen a nuestra profesión y en especial la vigilancia de la digitalización y del expediente digital y, sobre todo, la formación. Es una de las labores más importantes que hacemos en elColegio, nos da una visibilidad que permite conocer lo que se hace en elColegio. Tan importante es el que realiza la formación como el que la recibe porque introduce intercambio de ideas.



P.– Están cerca de cumplir un año de la incorporación a la digitalización de las comunicaciones con los juzgados, ¿qué balance hace de ese cambio?

R.– La herramienta Lexnet es una herramienta imperfecta pero está sirviendo y por lo que ahora estamos más preocupados es por el expediente digital porque no tendrá una efectividad plena hasta que no haya una comunicación en tiempo real entre los letrados o las partes con el propio expediente. Y con la posibilidad de que todo el mundo tenga acceso a todo el contenido y en todo momento.Entiendo que es un problema técnico, no hay ningún problema jurídico porque lo que tiene que haber es una cuestión técnica de tal manera que el acceso esté garantizado de las partes al expediente esté garantizado. De la misma manera que nosotros tenemos acceso al expediente antes en papel y cualquier interesado, con personarse en el juzgado, podía consultarlo, con las limitaciones legales estipuladas, ahora mismo el acceso al expediente está siendo más dificultoso.



P.– Ha comentado que la formación es importante en el Colegio, ¿en qué aspectos destaca?

R.– La formación de los abogados tiene dos vertientes. Por un lado, la formación con carácter específico sobre materias concretas y determinadas a través de especialistas nacionales de reconocido prestigio y con jueces, magistrados, fiscales de Burgos y la provincia. Por otro lado, tenemos ayuda directa a la formación a través de cursos que puedan realizar los letrados, que sean realizados en otros sitios, y que subvencionamos directamente, en todo o en parte de esos cursos. Y por otro lado, procuramos, cada cierto tiempo, que en Burgos se organicen encuentros y jornadas de ámbito nacional.



P.– El pasado mes de noviembre celebraron la fiesta del Colegio, un día en el que se da la bienvenida a los nuevos letrados, ¿se sigue renovando la colegiación?

R.– Sí, sí se renueva. Nosotros tenemos, gracias a que también realizamos una labor importante en colaboración con la Universidad en el máster de acceso a la abogacía.Gracias a esta colaboración ya estamos teniendo los primeros alumnos de ese máster. Este año han llegado los primeros al Colegio de Burgos.



P.– ¿Espera que este mandato sea menos convulso en cuanto a los cambios legislativos?

R.– En principio, la avalancha legislativa que hubo en el anterior mandato y que sufrimos porque muchas de esas leyes no fueron lo suficientemente sosegadas ni consensuadas, con lo que se corría el peligro, de hecho lo estamos viendo, de que tengan una vida útil muy corta. Y en todo caso, han sido muy numerosas y han sido muy complicadas de desarrollar y nos han obligado a los abogados a hacer un esfuerzo especial en la formación.Pero a parte de eso, creemos que este puede ser el año del Pacto de Estado por la Justicia.Y en eso estamos trabajando a nivel institucional, en que exista un pacto en el que todos nos sintamos cómodos, en un modelo de Justicia que mire no solamente para el año que viene sino en un pacto de futuro en cuanto a la modernización de la Justicia y también en la garantía de la tutela judicial efectiva.