El proyecto del Parque Tecnológico de Burgos vuelve a encontrarse con un nuevo obstáculo en su desarrollo tras más de diez años de retrasos. La decisión adoptada ayer por el consejo de administración de IsoluxCorsán, la empresa adjudicataria del Tecnológico, de solicitar el concurso de acreedores, vuelve a sembrar las dudas sobre los plazos de construcción de una instalación que se habían desbloqueado después de que la Junta hubiera llegado a un acuerdo a finales del pasado año con el ayuntamiento de Cardeñajimeno.

Fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda confirmaban ayer que se va a resolver el contrato con Isolux, ya que la declaración del concurso de acreedores aparece como una de las causas posibles para concluir el contrato. Estas mismas fuentes indicaban que aún jo se puede hablar de plazos, ya que ahora se inicia un proceso en el que se debe realizar un final de obra y establecer qué se ha hecho, qué queda y licitar un nuevo contrato para construir lo que queda. Los plazos fijados para las obras pendientes son de 16 meses.

Hay que recordar que El Instituto para la Competitividad Empresarial, antes ADE, tiene previsto invertir este año 6,4 millones de euros en el Parque Tecnológico de Burgos, tal y recogen los presupuestos de laComunidad para este ejercicio.

Esta quiebra de la empresa adjudicataria va a suponer un nuevo retraso en los trabajos de construcción del Parque Tecnológico, después de que se desbloqueara un proyecto que llevaba parada desde el año 2011. La consejera de Economía yHacienda, Pilar del Olmo, señalaba durante la firma del convenio con el ayuntamiento de Cardeñajimeno y la junta vecinal de San Medel que los trabajos se retomarían a mediados de este año, y en el mejor de los escenarios, la obra estaría como pronto a finales de 2018. En esa firma, las localidades recibían 17.533 metros cuadrados de parcelas de uso tecnológico y se comprometían a poner fin al contencioso en los tribunales que había tenido paralizado el proyecto, así como a no presentar nuevos recursos en el futuro.

Sin embargo, el primer aviso de que podía haber problemas en ese escenario fijado por la consejera llegó el pasado mes de marzo, cuando la empresa entró en la situación de ‘preconcurso’, a la espera de pudiera encontrar un socio que pudiera ayudar a reflotar la compañía.Entonces, desde la empresa se aseguraba que esta situación no implicaba que se fuera a detener la actividad en el Parque Tecnológico. Sin embargo, el ‘preconcurso’ no ha conseguido el objetivo buscado por la empresa de ganar tiempo para poder retomar los trabajos.