L. BRIONES BURGOS

Recibida la bendición de los técnicos vía informe, el Pleno del Ayuntamiento de Burgos aprobaba ayer declarar de especial interés o utilidad municipal la actividad económica de Campofrío. Así, se daba vía libre a la factoría para beneficiarse de las bonificaciones del Impuesto de Bienes Inmuebles durante 10 años y del Impuesto de Actividades Económicas durante 15 años.

Esta sustancial rebaja fiscal -que en suma roza un ahorro de 7 millones de euros para la cárnica- se supeditaba no obstante a la conservación del empleo por parte de la empresa. En concreto, a petición del PSOE, el documento que recibía el apoyo mayoritario del Pleno (aunque no unánime pues Imagina optó por la abstención) especifica que la declaración de especial interés «produzca plenos efectos para el ejercicio 2017 y que, en los años sucesivos, las bonificaciones del IBI y el IAE queden condicionadas al mantenimiento de un mínimo de 650 puestos de trabajo fijos y continuos incluidos en el régimen general de la Seguridad Social en la fábrica La Bureba en el polígono de Villafría».

No es el único requisito, pues el texto, tal y como recomendaban los informes jurídicos emitidos por Secretaría, Intervención y Tesorería, añade que los descuentos también dependerán del «cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de la hacienda municipal». El Pleno revisará anualmente las condiciones y se reserva la posibilidad de modificar el acuerdo en caso de vulneración de los criterios incluidos.

En concreto, según las estimaciones de los servicios económicos municipales, la bonificación de la cuota del IBI supondrá un ahorro de 253.151 euros al año, que se extenderá durante la próxima década. En el caso del IAE, la reducción del 95% de la cuantía correspondiente hasta 2032 permitirá a Campofrío eludir un desembolso de 4.357.461 euros.

Si bien todos los grupos municipales de la oposición reprocharon al alcalde,Javier Lacalle, haberse comprometido a esta rebaja de forma unilateral tras el incendio que asoló la fábrica en noviembre de 2014, solo Imagina Burgos se abstuvo de expresar su apoyo a la declaración de especial interés de la actividad de la nueva planta recién inaugurada. La edil de la candidatura ciudadana Blanca Guinea consideró esta medida un «agravio comparativo» pues «favorece a una empresa en detrimento de las demás». «Las medidas deben ser proporcionadas y esta no nos lo parece. Los seguros ya han facilitado la recuperación de la fábrica», indicó y lamentó el dinero que se «perderá, en menoscabo del conjunto de la ciudad». Con todo, afirmaba que Imagina se alegra de la aspiración de Campofrío de aumentar su producción y deseó que los empleos que genere sean estables y de calidad. «Eso sí es de interés general», apostilló Guinea.

La portavoz de Ciudadanos, Gloria Bañeres, también manifestó su rechazo a las «normas fiscales a medida» y subrayó que «hay otras mercantiles que han tratado de beneficiarse de esta misma bonificación y no han podido». Dicho esto basó su voto a favor «en la legalidad» de la decisión expresada por los técnicos, «aunque sea a calzador».

El edil socialista Antonio Fernández Santos tras detallar la modificación propuesta por su grupo vinculada al mantenimiento del empleo indicó que el PSOE, con su voto a favor, «piensa en los trabajadores y sus familias». Advirtió además, aunque reconocía que hay otros empresarios y familias que no tienen estas ayudas, de lo «especial de esta situación en concreto» pues, aseguró, «hubo riesgo de deslocalización». Al respecto, valoró «la determinación de Pedro Balvé para que la fábrica se levantara de nuevo en Burgos» y afeó la «sobreactuación» de Lacalle.