La receta de Gómez: devolver la promoción turística «a quienes saben como hacerla»

L. BRIONES BURGOS

El concejal no adscrito Fernando Gómez, responsable del Instituto Municipal de Cultura y Turismo hasta su marcha del grupo ‘popular’, llamaba ayer a poner fin a la «parálisis» en la que se halla sumida la promoción de la ciudad «desde hace un año». A su juicio, esta situación implica que Burgos «ya está perdiendo un tren que será difícil recuperar».

Pero, ¿cabe tal lectura apenas tres días después de que el boletín regional confirmara el liderazgo de la provincia en captación de visitantes? Gómez fue contundente y enfrió el triunfalismo con el que el alcalde se adelantaba incluso a la positiva estadística con otros datos, los del barómetro de la rentabilidad y el empleo vinculado al turismo que elabora Exceltur, asociación integrada por 23 empresas relevantes del sector.

El edil independiente subrayó al respecto que los resultados de Burgos son «pésimos». En concreto, destacaba que si bien el verano pasado crecían tanto los puestos de trabajo, 6,3%, como el rendimiento económico del sector en la provincia, 5,4% (con 29,9 euros por habitación en el primer semestre) su aumento distó de la media nacional: con un auge del empleo del 7,3% de junio a septiembre frente al dato de 2015 y un incremento de la rentabilidad del 9,5% (61,2 euros por habitación).

Para Fernando Gómez la causa de este «desalentador panorama» no es falta de presupuesto, si no «un problema de gestión» que achaca al «improvisado desmantelamiento de los entes que habían desarrollado de manera efectiva la labor de promoción turística en el mandato anterior», a quienes urge ‘devolver’ las riendas de esta tarea.

«Hay que recuperar a los profesionales que supieron sacar adelante proyectos anteriores», insistió, para traducir esta propuesta en dos actuaciones que, en su opinión, debieran ser inmediatas: una encomienda de gestión, desde la sociedad heredera de Parkmusa (un «cascarón vacío», según Gómez) de citas como el Devora y el Fin de Semana Cidiano así como eventos relacionados con el título de Ciudad Creativa de la Gastronomía al Plan Estratégico; y la convocatoria del Consejo Consultivo de Turismo creado en 2012 con representación de distintos agentes sociales relacionados con este ámbito «para contar con la opinión de los profesionales».

Así, el concejal no adscrito aprovechó para recordar su oposición frontal a la nueva Sociedad de Promoción y Desarrollo que, subrayó, no contempla quién debe encargarse de las labores de promoción ni qué se quiere hacer en este sentido. Achacaba a esta falta de previsión ‘fiascos’ como la última edición del Devora y los problemas con los que se topan los hosteleros para planear la próxima en el tiempo y forma óptimos y deseó que esta iniciativa no corra la misma suerte que la fallida celebración de la marcha cicloturista Alberto Contador, cuyos promotores decidían llevarse a la localidad valenciana de Oliva ante el estancamiento de los tramites.