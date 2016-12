El guion del Pleno extraordinario transcurrió como se preveía con el visto bueno definitivo a las ordenanzas municipales por una mayoría amplia (PP-PSOE), con el rechazo a la aprobación inicial del presupuesto para 2017 (17 votos en contra, 1 abstención y 9 a favor) y con numerosas referencias al proceso fallido de moción de censura.

Con respecto a las cuentas, a pesar de corroborarse el «no», todo está abierto. Primero se escenificó el enfado de la oposición (PSOE, Imagina y Ciudadanos), que hasta esta semana negociaba una moción de censura, por el hecho de que el PP haya mantenido este punto en el orden del día y, finalmente, la conclusión fue que habrá un reinicio de las conversaciones para que la ciudad tenga presupuesto para el próximo ejercicio.

Los socialistas reclamaron al alcalde, Javier Lacalle, que aclarase si el presupuesto estaba abierto o cerrado. Mientras que Imagina Burgos, en palabras de Raúl Salinero, insistía en que era mejor no debatir este punto «sabiendo que iba a salir rechazado». De esta manera, el concejal consideraba «una pantomima» y sugería retirarlos del orden del día, igual que hizo en el Pleno de la pasada semana.

El primer edil aseguró, al finalizar el Pleno, que ve voluntad en el grupo municipal socialista de llegar a un acuerdo en las próximas semanas y espera que otras formaciones puedan incorporar también aportaciones. No se pone un plazo cerrado para tener un proyecto de cuentas ‘reformado’, pero sí indicó que después de Reyes se retomará el diálogo. Además, el primer edil descarta la presentación de una cuestión de confianza.

«Hoy lo hemos traído, ha habido el pronunciamiento que se había dicho, pero a ver si se retoman las conversaciones partiendo de un documento de trabajo que ya está muy avanzado» , aseguró Lacalle tras el Pleno. A su juicio, es probable que se haya completado el documento para un Pleno extraordinario a finales de enero o bien el ordinario de febrero.

Durante el debate

Por parte del grupo socialista, intervinieron en los dos turnos del debate tanto el portavoz Daniel de la Rosa como el concejalAntonio Fernández Santos. Ambos insistieron en que el texto que se llevaba al Pleno no incorporaba el 100% de las exigencias que comunicaron al PP en el mes de septiembre y en que no había ningún acuerdo firmado entre los grupos.

Para Fernández Santos son dos las opciones que tiene el PP para intentar de nuevo una aprobación del presupuesto: o bien presentar una cuestión de confianza asociada al proyecto o bien retomar el diálogo. Mientras que sobre el planteamiento del PSOE en las últimas semanas con respecto a la moción y al presupuesto, aseguró que habían sido claros. «Nosotros creíamos en la moción de censura, veíamos posibilidades de llevarla a cabo y creíamos que era buena para la ciudad. Entonces dijimos que aplazábamos el debate del presupuesto. Es lógico y razonable», opinó. A la vez aseguró que la posición del PP no ha sido clara en cuanto que decidió tramitar el presupuesto en comisiones y organismos autónomos sabiendo de antemano el resultado. Por este motivo, se preguntaba si, en estos momentos, está abierta la negociación. «Mientras no haya acuerdo firmado por las partes para nosotros no hay acuerdo y si lo firmamos el grupo socialista vamos hasta el final», manifestó. El edil añadió que si está abierta la negociación se vuelve al principio para lograr el presupuesto «refinitivo» y pidió a los populares «lealtad y rigor en la negociación».

El concejal de Hacienda,Salvador de Foronda, insistió que el presupuesto que se llevaba ayer había sido consensuado con los socialistas desde el inicio, pero a la vez reconocía que había que incluir nuevos asuntos. «Ha sido consensuado con ustedes y con ustedes vamos a cerrar el presupuesto», dijo. A lo que Daniel de la Rosa respondió que no se cerrará el presupuesto si no incluyen todas sus aportaciones.

Fue el alcalde el que reconoció que no había firmado nada con los socialistas «evidente y público», pero aseguró que se han recogido propuestas de los socialistas y de otros concejales por lo que añadió que «no parece propio presentar una cuestión de confianza. No puedo ser más claro».

En este debate, el portavoz de Imagina, Raúl Salinero, consideraba que el alcalde al llevar el presupuesto estaba mostrando «su prepotencia» a pesar de los tiempos difíciles de estas semanas con una moción de censura sobre su cabeza. «Al votar no, va a haber que volver a iniciar el proceso con la perdida de tiempo y de dinero público de tener que volver a convocar las comisiones, consejos y organismos autónomos», recordaba el concejal de la coalición.



CIUDADANOS

Los concejales de Ciudadanos, a quienes los socialistas achacan el fracaso de la moción de censura, no se extendieron ayer en sus intervenciones durante el Pleno extraordinario.

Sobre el presupuesto, fue su portavoz, Gloria Bañeres, quien aseguró que iban a votar en contra en cuanto que consideran que debían haberse incluido partidas para dar continuidad a los acuerdos que alcanzaron con el PP en las cuentas de 2016. «Consideramos que no se han incluido y debían haber tenido un reflejo», dijo. La concejal añadió que, en su opinión, no es el momento de una operación de endeudamiento de 7 millones de euros con la situación de los consorcios.

La concejal no adscrita Silvia Álvarez de Eulate votó en contra del proyecto de las cuentas dado que había salido rechazado en comisiones y organismos autónomos. También expresó que esperaba que se abra un nuevo proceso de negociación y recomendó al alcalde, en una intervención estudiada, que se dedique a buscar consenso entre los corporativos de Burgos. «Inicie el procedimiento ordinario y vuelva a llevarlo a comisiones, organismos y Pleno, yo ofrezco mi colaboración», añadió.

Por su parte, Fernando Gómez, también concejal no adscrito se abstuvo en la votación del presupuesto. Fue prácticamente el único que omitió en su intervención el asunto de la moción de censura que ha ocupado el último mes y medio de actividad municipal. Así, se refirió únicamente a que algunas de las ocho aportaciones que realizó se han incluido «aunque no en la profundidad requerida».

SEIS ORDENANZAS RENOVADAS

El objeto específico del Pleno celebrado ayer era dar el visto bueno definitivo a la modificación de seis ordenanzas fiscales. El PP y el PSOE propiciaron con sus votos favorables que salieran adelante, como ya habían acordado hace meses. Ciudadanos votó en contra de todas ellas ya que, a juicio de Gloria Bañeres, «ha sido pobre la modificación» y apenas se viene a votar sobre los «precios de los puestos de castañas y de helados». Por su parte, Imagina Burgos estuvo a favor de la ordenanza fiscal general (número 100) y votó en contra de las que hacían referencia a al IBI, IAE e ICIO. En opinión del concejal Raúl Salinero se debía haber aprovechado la modificación para introducir criterios sociales y de progresividad. Como ejemplo puso la posibilidad de bonificar el IBI a viviendas sociales.

Por su parte, el concejal socialista Antonio Fernández Santos indicaba que las modificaciones introducidas en las ordenanzas se basan en que no se aumenta el tipo impositivo. Destacó también, como una medida social que se ha logrado en la aprobación, el hecho de declarar «exentas de plusvalías» aquellas transacciones de viviendas que supongan una dación en pago a una entidad bancaria. También se refirió a que se ha introducido una pequeña bonificación en el impuesto de circulación a los vehículos eléctricos.