Cabezón, sordo y con un perfil entre arcaico y neandertal. Así era y así es AgamenÓn que desde la semana pasada vuelve a compartir techo y espacio con Miguelón. Los dos cráneos más completos de la Sima de los Huesos pasaron en ese pozo, que encierra los secretos del germen de la humanidad europea cientos de miles de años, así como 400.000. Tan sólo separados por 30 centímetros.

Tras 30 años de análisis científicos, reconstrucciones y búsqueda de los retales en hueso que cada año se extraen en la campaña de excavaciones, el equipo científico de Atapuerca trasladó el Cráneo 4 al Museo de la Evolución Humana. Agamenón conquistó la instalación en forma de exposición individualizada.Empezó por hacerse con la sala de pieza única donde protagonizó desde el pasado verano un espacio centrado en conocer y divulgar la información obtenida de hasta 17 piezas craneales distintas que se han obtenido en la Sima. Pero su segundo espacio de conquista fue el interior de la pastilla del MEH dedicada a la Sima delos Huesos. Desde el pasado viernes comparte trono, no entrarán en guerra como el rey griego que le da nombre, con el Cráneo 5.

Las dos cabezas más visibles, y completas, de la tribu fueron protagonista (junto a otros fósiles craneales de la Sima como Benjamina, Cráneo 17 o Cráneo 6, más conocido como Rui en honor al Cid) de un estudio que permitió arrojar luz, antes de la sentencia genética, sobre la posición de este grupo de individuos como preneandertales alejándoles cada vez más de la especie europea Homo heidelbergensis.

En estos restos craneales se conjugan elementos arcaicos y modernos, más asociados a neandertales y sapiens, posicionándolos como sus ancestros directos.Algo que confirmó el genoma completo de la especie, los estudios de adn más antiguos de la humanidad.

El Cráneo 4 en concreto era un hombre de rasgos primitivos con una capacidad craneal muy superior a la de Miguelón. Su compañero de viaje en la época post-Sima tiene el cráneo adulto más pequeño mientras que Agamenón porta la cabeza más grande con 1.390 centímetros cúbicos de capacidad craneal, lo que le convierte en una de las mayores dimensiones de los cráneos rescatados del Pleistoceno medio.

Y la vida, es un ejemplar adulto, no fue fácil. Tenía muchos problemas de salud. Según los análisis de sus huesos tenía hiperostosis en los conductos auditivos lo que da a entender que, probablemente, fuera sordo. Del análisis de los cóndilos occipitales quedó señal de haber padecido algún tipo de artritis. La consecuencia de esta deformidad es que, probablemente, sufriera fuertes dolores de cabeza al moverla. Y, como Miguelón, tiene cicatrices de pequeños traumatismos que demuestran que sobrevivir era un deporte de riesgo en la sierra burgalesa hace 400.000 años.

Estos dos cráneos son los mejores ejemplares que hasta ahora ha dado la Sima de los Huesos pero en estos 30 años de trabajo han aparecido 17 diferentes que, como un puzzle, se han ‘ensamblado’ en el CentroMixto de Evolución yComportamiento Humano del Instituto de Salud de la Universidad Complutense de Madrid y la Carlos III que dirige Juan Luis Arsuaga.

En el interior de la sima se sabe, por el estudio de los fósiles de la misma parte del cuerpo que se han encontrado, que hay 28 individuos. De ellos se ha podido constatar el sexo en 12, que eran mujeres, y en nueve que eran hombres. Siete aún no se han podido asignar. También se ha podido determinar la edad de los individuos de este grupo enterrados, porque año tras año se mantiene la hipótesis de una acumulación intencionada de restos. Se ha conocido que hay un niño, la población más numerosa son los adolescentes que hay 13 de entre 10 y 16 años. También hay siete adultos jóvenes, entre 17 y 18 años, y sólo tres habrían superado los 35 años.