La reforma de la calle Martín Cobos estará en 2019 tras invertir 1,4 millones

La reforma integral del vial de Alcalde Martín Cobos, en el Polígono Industrial Burgos-Este, estará finalizado en tres años. Al menos este es el objetivo del alcalde de Burgos, Javier Lacalle, quien avanza que «si los presupuestos del próximo ejercicio se aprueban destinaremos una cantidad para continuar con las obras para que la tercera puedan iniciarse a finales del próximo año y la última, hasta la Ventilla, en el ejercicio siguiente».



De esta manera el proyecto de reforma de esta vía, con más de 1,200 kilómetros completamente reformados, alcanzaría una visión de cinco millones de euros que supondrían «el acondicionamiento de todo el eje central de este polígono con cuatro carriles de circulación y un carril bici», añadió Lacalle en la presentación del proyecto de la segunda fase de los trabajos de remodelación de externa e interna del tramo hasta la calle Vitoria. «Se realizará una reforma integral tanto de los elementos visuales del firme y de la acera pero también de los servicios que no se ven, los internos, como las redes de telecomunicación o aguas», explicaba el primer edil.



Los trabajos de los 405 metros que separan la calle Padre Arregui y la calle Vitoria tendrán una inversión de 1,4 millones de euros. En ellos se incluye no sólo la reforma estética, que «tendrá continuidad con el primer tramo ya ejecutado» sino también interna. Por ejemplo el cambio de las redes de abastecimiento y saneamiento no se han sometido a intervención alguna en 60 años y será una de las fases más importantes de este proyecto para el que la Sociedad de Aguas de Burgos aporta 278.813 euros.



Los primeros trabajos de remodelación de Martín Cobos arrancaron en noviembre del año pasado. Se inició en el tramo entre San Cristóbal y Padre Arregui con trabajos que supusieron una inversión de 1,7 millones de euros.



En el calendario del alcalde está que las obras de este segundo tramo puedan iniciarse en el mes de noviembre. Después la empresa que resulte adjudicataria tendrá seis eses para la ejecución de los trabajos. Una intervención que incluirá un carril bici de aglomerado, iluminación led la plantación de 63 encinas. De forma añadida se prepara el espacio para la ubicación de líneas de alta tensión soterradas si en algún momento se decide instalarlas por este vial.



Para el presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono Burgos-Este, Fernando de Santiago, estas noticias de intervenciones es positiva porque son «muy necesarias y no solo para los empresarios que utilizamos el polígono sino, en general, para todo el que se acerca por la ciudad por esta zona los fines de semana». De Santiago se mostró satisfecho porque «poco a poco se van dando soluciones a nuestras demandas pero, sobretodo, porque se le está dando una solución de continuidad y vemos que se van realizando obras y que se van a continuar», señaló satisfecho.



Esta intervención en Alcalde Martín Cobos está incluida dentro del Plan Municipal de Industria que también aborda la remodelación de la calle López Bravo, el vial principal del Polígono de Villalonquéjar.