Agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Burgos registraron ayer dos locutorios regentados por ciudadanos paquistaníes situados en la calle Madrid y en la avenida del Cid tras detectar que se estaban enviando cantidades anómalas de dinero al extranjero. La operación se precipitó tras conocerse por parte de los servicios de información que los responsables abandonaron de forma precipitada los establecimientos.

Los registros comenzaron en torno a las 10.00 horas, con un despliegue en el que también participaron agentes adscritos a la Usecic (Unidad de Seguridad Ciudadana de laComandancia). Un operativo que no tardó en generar expectación, especialmente en el del locutorio de la calle Madrid, situado muy cerca de la plaza Vega y de la estación de autobuses. Los agentes se llevaron de los locutorios, que estaban tal cual los habían dejado sus dueños, diverso material informático y documentación para ser posteriormente analizados. La investigación se inicia cuando se empeza a detectar que desde estos establecimientos se están enviando grandes cantidades de dinero. A ello se añaden las denuncias de personas a las que han podido estafar en los envíos.

El gerente del negocio anexo al locutorio de la calle Madrid registrado, Antonio, relató a la agencia Ical que sobre las diez de la mañana «tres todoterrenos de la Guardia Civil han bajado tapados con pasamontañas y han entrado con cajas al interior». «Yo sé que ha habido denuncias de gente que les había estafado este hombre y han venido a registrar el local, han cogido cajas y se las han llevado», dijo. «Se hablaba que había estafado 200.000 euros», señaló.

Este testigo del desarrollo de uno de los registros indicó que “»l despliegue policial ha sido importante» y recordó que el local permanece cerrado desde hace días. «El tío se dio a la fuga hace ya casi un mes, era un ciudadano paquistaní que llevaba unos seis años aquí, con el que no tenía mucha relación», manifestó. «Se de gente que ha venido quejándose de que llevaba ya un mes que había mandado dinero y que no había llegado y venían a reclamarle él, que siempre decía que no lo recibió en su país, que había habido un error», argumentó.