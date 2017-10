La Asociación Burgalesa de Esclerosis Múltiple ASBEM de Miranda de Ebro acumula veinte años de experiencia en la atención específica a afectados por Esclerosis Múltiple y Esclerosis Lateral Amiotrófica así como otras enfermedades neurodegenerativas afines. Pero no sólo a ellos sino, también, a sus familias y cuidadores. «Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de nuestro colectivo pero, sobretodo, ofrecer la mejor atención y ser la referencia para las personas diagnosticadas que buscan atención de calidad y a sus familias y cuidadores. Todos ellos necesitan apoyo y comprensión», destaca la trabajadora social de Asbem, Begoña Castro.



La entidad surgió en el año 97 de la mano de personas afectadas y sus familias que no tenían recurso al que acudir al recibir el diagnóstico. Hoy el número de socios es de 270 personas que implica a afectados, familiares pero también «a personas solidarias con nuestra labor». Con este apoyo, más el que reciben de las administraciones que suman el 20% de su presupuesto, atienden a 70 afectados.



El objetivo a futuro de la entidad es superar cinco años de déficit presupuestario «debido al gran aumento de servicios y necesidades y, aunque estamos empezando a recuperarnos, cualquier apoyo es bienvenido». A futuro el objetivo, a parte de alcanzar una estabilidad presupuestaria conjugándola con un atención digna, está el de crear un «servicio de rehabilitación orientado a personas diagnosticada pero que no tienen muchos síntomas o se encuentran bien como para venir a la asociación porque es muy importante y necesario este tipo de rehabilitación para frenar el empeoramiento», destaca Castro.



Mientras eso llega Asbem echa en falta un mayor reconocimiento de la labor profesional que realizan desde las administraciones. Una labor que trabajan en certificar mediante sistemas de calidad de un servicio que no sólo atiende a personas afectadas de Miranda de Ebro y comarca sino que se extiende a afectados de La Rioja y País Vasco.



Las cosas han cambiado mucho en 20 años y la asociación ha crecido en servicios y personas atendidas y «sigue creciendo de manera sostenible, sin estridencias, pero con objetivos claros y ambiciosos». Señala que para ello cuenta con un equipo de trabajo«sólido, especializado y bien formado» donde además de terapias incluyen innovación y tecnología en servicios como rehabilitación y logopeda con un servicio de rehabilitación virtual. El equipo está formado por ocho empleados (trabajadora social-coordinadora, psicóloga sanitaria especializada, dos fisioterapeutas, un logopeda, un terapeuta ocupacional, una monitora de yoga y una conductora. Además cuentan con un programa de voluntariado y pertenecen a la Plataforma Mirandesa de Voluntariado.



La atención que prestan a los 70 pacientes, con un perfil joven(entre 30 y 40 años) y más mujeres que hombres es integral y multidisciplinar. «Estas enfermedades así lo requieren porque es necesario abordar todos los aspectos dañados, que son muchos, o incluso todos». El trabajo se enfoca desde una perspectiva física, social, familiar, emocional o laboral. Para ello el paciente recibe una primera acogida donde se realiza una valoración y se informa y orienta sobre la enfermedad y su desarrollo. Después el afectado se deriva a un servicio de apoyo y atención psicológica con talleres diversos.Además prestan servicio de rehabilitación, fisioterapia y logopedia en sala y domicilio. Se trabaja también un taller de memoria, terapia ocupacional o yoga adaptado. También se ofrece un servicio de furgoneta adaptado que también realiza una recogida de medicación desde Burgos.