Las reivindicaciones suben de tono en la fiesta de las prisiones

BURGOS

La plataforma combinada de CCOO, CSIF, UGT y APFP, con el apoyo de la plataforma FPU que representan la mayoría del colectivo de Instituciones Penitenciarias en defensa de unas condiciones dignas para los trabajadores penitenciarios, por un lado, y el sindicado Acaip, por su parte, estarán hoy ausentes de las celebraciones en la prisión provincial de la festividad de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias. Esta es sólo una de las vías de protesta de los representantes del colectivo de funcionarios de prisiones que están en campaña desde hace semanas para denunciar las condiciones en las que desempeñan su trabajo, la falta de personal y medios y la peligrosidad que suponen el incremento de las agresiones por parte de los internos y el radicalismo religioso en ciertas cárceles.



Si Acaip ha optado por la vía de llamar la atención con una carretilla llenas de chorizo para protestar por los recortes y la situación de cada una de las penitenciarías españolas o las donaciones masivas de sangre para evidenciar el problema de las agresiones a funcionarios, la plataforma ha convocado a un paro de 10 minutos hoy en señal de protesta y para exigir la dimisión del director de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste.



Son diferentes manifestaciones de un mismo descontento que, en el caso de Burgos, está muy condicionado por la política de personal llevada a cabo por el Estado y que Acaip cifra en un déficit de funcionarios de 3.500 personas en toda España y 500 de ellos en Burgos. Según la relación de puestos de trabajo de la prisión de Burgos hay 85 funcionarios de la escala más básica que trabajan en el servicio interior con los presos más otros 29 en labores similares, además de todo tipo de personal administrativo, sanitario o social, una plantilla insuficiente para la plataforma que reclama con urgencia que se cubran las más de 60 vacantes existentes.



Alta media de edad

A mayores, el principal problema que señalan no es sólo el de las vacantes al no haberse convocado ningún concurso de traslados o convocatoria de plazas sino el hecho de que si no se aplica una adecuada política de personal en los próximos años se disparará la falta de funcionarios ya que la prisión de Burgos es la que cuenta con la plantilla con la mayor edad de media de España con un promedio que ronda los 54 años de edad. De hecho, según el último dato aportado por los sindicatos, de los 219 trabajadores del centro, 133 superan los 55 años. «El problema es especialmente alarmante en el área de vigilancia», señalan, ya que a final de este mes pasan a segunda actividad 30 funcionarios por haber alcanzado los 57 años de edad. Valentín Gómez, delegado de Acaip en Burgos, señala que en el área de vigilancia interior del centro de Burgos «debería haber 100 funcionarios y con plaza hay 50». Según remarca Gómez, «de aquí a final de año harían falta, urgentemente, más de 30 funcionarios en interior».



De acuerdo la última cifra disponible en el anuario estadístico del Ministerio del Interior, en la prisión de Burgos estaban encarcelados 443 presos en las 209 celdas existentes, además de otras 75 de apoyo, aunque las cifras que maneja Acaip hablan de más de 600 encarcelados.