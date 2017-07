Respuesta común del PP burgalés y vasco ante la segregación de Treviño

Una representación del Partido Popular de Burgos mantendrá el próximo miércoles un encuentro con representantes del Partido Popular de Álava para «compartir impresiones» y «elaborar una misma posición» ante la moción que ha presentado Bildu en las Juntas Generales de Álava. En ella el diputado Kike Fernández pide que la institución inicie el proceso de anexión del enclave de Treviño. Un documento que «escucha tan solo la propuesta de los vecinos» algo que el portavoz de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, considera «superado hace mucho tiempo» especialmente desde que firmó un convenio marco, entre la Diputación provincial de Burgos y la Diputación foral de Álava, para dar servicios a Treviño y otras zonas limítrofes de ambas provincias.

La postura que defenderá el PP de Burgos no es nueva. «La reserva estatutaria es ya un paradigma de la defensa de Treviño dentro del Estatuto de Autonomía de Castilla y León» y recordó que «tiene rango de ley». Aunque eso no impide que «a mayores se pueda llegar a acuerdos». Algo que tiene un límite, «la territorialidad del Condado de Treviño tal y como está ahora, que es burgalesa» e insistió Suárez en que «el condado de Treviño es y seguirá siendo burgalés». La propuesta de Bildu surge tras la aprobación en el pleno de los ayuntamientos de Treviño y La Puebla de Arganzón de reclamar a las instituciones «soluciones» que deriven en su integración en Álava. Por su parte el presidente del PP de Burgos, César Rico, destacó que la postura actual de los municipios de reclamar un pacto nacional para los enclaves de todo el país «es más sensata».

Rico y Suárez realizaban estas declaraciones antes de iniciarse el primer Comité Ejecutivo del partido tras la reelección de César Rico el pasado 3 de junio. En la reunión se abordó un calendario para que los ocho congresos comarcales se celebren entre la segunda quincena de septiembre y el mes de octubre para «empezar a trabajar en las citas electorales de 2019». El objetivo marcado por el presidente es «tener contacto directo no solo con la militancia y con los vecinos del territorio sino, también, con las organizaciones sociales y empresariales», remarcó. Para ello constituirán cinco comisiones de estudio vinculadas al Pacto Educativo; al área de Industria y Energía; Conciliación e igualdad; Demografía y retos del territorio y los municipios; y Juventud. «El objetivo es ser referente en la sociedad y seguir siendo referencia en política en la provincia», concluyó