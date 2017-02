El equipo redactor de ‘Retablos Urbanos’ está ultimando el proyecto de ejecución de las obras de remodelación de las Llanas que incluirá varias matizaciones resultado de las apreciaciones realizadas por Icomos, el organismo que vela por la conservación del Patrimonio Mundial, en este caso la Catedral.



El arquitecto Félix Escribano, uno de los integrantes de este grupo formado por cuatro arquitectos y una arqueóloga, asegura que están teniendo en cuenta los criterios que se expusieron en el informe, pero señaló que también defienden su trabajo que está basado en la historia urbana de este entorno. Así, la idea ganadora del concurso para reurbanizar la plaza de Las Llanas da más protagonismo a la obra renacentista de Francisco de Colonia, al retablo de la sacristía de la Capilla de los Condestables y a la puerta de la Pellejería, recuperando la perspectiva de finales del siglo XIX, cuando había más edificios en las cercanías a la Catedral.



Una de las cuestiones que se puso en entredicho fueron los mástiles que recuerdan el trazado de la antigua calle. Escribano señala que esta es una parte importante del proyecto y que no restan vistas a la Catedral, pero para matizar el impacto se ha decidido que el color no sea tan oscuro. No está de acuerdo con que estos elementos, que fueron tomados como farolas y no lo son, interfieran en la vista de la Catedral ya que basta con «apartarse un poco» para tener la imagen completa de esta parte trasera de la Seo.



En cuanto a la solución de la pared medianera que da al templo, los arquitectos consideran que no se ha entendido bien el proyecto ya que no se trata de una «pantalla electrónica» del tipo las dispuestas en grandes urbes en lugares icónicos como Times Square. De esta manera, Escribano señala que en el desarrollo de la idea están trabajando con materiales más nobles. «Mantenemos que sea un plano traslúcido y queremos utilizar un tipo de mármol mate y también piedra para que sea más acorde con el entorno», precisa.



AU Arquitectos (Arantza Arrieta y Félix Escribano), AJO Taller (Carmen Francés y Tomás Francés) y la arqueóloga Fabiola Monzón estaban ayer invitados en una presentación del proyecto en el Salón de Grados de la EPS Milanera. Compatibilizan esta actividad de divulgación con el proyecto de ejecución que tiene que estar entregado en el Ayuntamiento la próxima semana. Una vez que esté en manos municipales ya serán las distintas áreas las que tendrán que informar e indicar si hay que hacer cambios, así como la Junta de Castilla y León como competente en Patrimonio.



Escribano espera que el proyecto sea ahora mejor entendido, con estas matizaciones introducidas y más explicadas, ya que indica que no se trata de una idea agresiva para con el Patrimonio Mundial de la Catedral, sino que se trata de recuperar la antigua trama para diseñar nuevos espacios de convivencia en este entorno que ahora está infrautilizado.



Nuevo pavimento

Por otro lado, otro de las novedades del proyecto ‘Retablos Urbanos’ es el pavimento que se instalará en la Llana de Adentro y en la Llana de Afuera. Escribano indica que están trabajando con el departamento de Ingeniería de la UBU para el desarrollo del pavimento. El suelo está basado en el actual canto rodado, pero se pretende que sea más practicable. «Buscamos una solución solvente técnicamente y se están haciendo pruebas de resistencia y resbaladicidad», explica Escribano, que resalta que, en el desarrollo de la obra, se quiere reutilizar el mismo canto rodado que se quite al inicio de los trabajos.De esta manera, se reducirá el residuo de la obra y se mantiene el concepto actual que se tiene del pavimento en Las Llanas.