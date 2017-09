El tiempo sigue pasando y el futuro del relevo generacional en la plantilla de la Policía Local se enfrenta a su primer obstáculo a partir del 1 de enero de 2018, es decir, dentro de poco más de tres meses. Es entonces cuando está previsto que adquiera carácter vinculante la posibilidad de que se puedan jubilar los agentes al cumplir los 60 años.



En concreto, en el caso de la plantilla de la Policía Local, estarían en esta situación a partir del próximo año el máximo responsable del Cuerpo, el intendente FernandoSedano, un inspector, tres subinspectores, que están al cargo de los grupos operativos, cuatro oficiales y 21 agentes. O lo que es lo mismo, 30 efectivos. En este grupo estarían incluidos aquellos policías locales que tengan 59 años y que lleven más de 35 años en la Policía Local. Sin olvidar que en este primer grupo hay profesionales que tienen ya más de 60 años y que están en segunda actividad.



No obstante, es cierto que el RealDecreto que regulará las jubilaciones prevé la posibilidad de que se pueda hacer en dos tandas, de tal manera que no se vayan todos a la vez, para que se jubilen primero los de más edad. Y en una segunda parte del año, o incluso a comienzos de 2019, se puedan jubilar los que cumplirán el año que viene los 60. El representante del Sindicato Profesional de Policías Municipales (SPPME), Jesús del Álamo, afirma que se pueden dar situaciones complicadas como en la plantilla de Briviesca, se verá muy mermada.



El problema es que la marcha de los agentes a lo largo del próximo año no se podrá paliar de golpe, debido entre otras cuestiones, a que desde el año 2010 no se convocaban plazas, lo que ha impedido reponer y rejuvenecer la plantilla. Este año se han convocado 10 plazas que, en el caso de que se examinen este año, no sería hasta octubre o noviembre del próximo ejercicio cuando se incorporarían como agentes a la plantilla.



En este escenario, según señala el represente de este sindicato policial, «hablamos de que vendrán 10 agentes cuando se pueden ir 30», a lo que añade que la relación de puestos de trabajo de la Policía Local tiene 39 vacantes, por lo que se «crea un agujero».Con esta situación, el SPPME considera que es necesario que la responsable del área de Personal, Carolina Blasco, convoque la mesa de la Policía Local para «ver qué se va a hacer». El representante de este sindicato considera que es necesario tener en cuenta la situación de la plantilla, y las marchas por jubilación que pueden llegar a partir del próximo año, para diseñar los planes de actuación. Recuerda que antes de aplicar planes como el del control del botellón hay que ser consciente del número de efectivos de los que se dispone. Por eso, insiste en que es necesario convocar esa mesa de la Policía para tratar de adoptar medidas que palien la progresiva jubilación de policías locales.