Los reyes magos de Víctor Barrio

No fue una jornada más en la localidad segoviana de Sepúlveda. Ni fue un partido benéfico más ni fue un acto de generosidad más. No podía serlo. Era el primer año sin la presencia del promotor de una idea que ha quedado como un legado.



La Asociación de Amigos de Víctor Barrio de la localidad segoviana organizó este viernes un acto que venía poniendo en marcha con éxito los últimos años pero este año faltaba el eje, el impulsor, el alma mater de quien soñó un día con que ningún niño de Sepúlveda se quedara sin regalo de Reyes en la Cabalgata del próximo 5 de enero: Víctor Barrio. Junto a sus más íntimos amigos, entre ellos los dos toreros burgaleses, sacó la parte más solidaria y noble de su brillante personalidad y celebró en el polideportivo del municipio un doble acto: una clase de toreo de salón para los niños y un partido de futbol benéfico. La entrada, un juguete que va destinado a repartir a los más pequeños el día de la llegada de los Magos de Oriente.



En el partido tomaron parte toreros –además de los dos burgaleses- como Cristina Sánchez, Juan del Álamo, Sebastián Ritter, Rafael de Julia, Daniel Menes o Amor Rodríguez, entre otros.



El sueño de Víctor Barrio se truncó el pasado mes de julio pero nadie ha querido dar un paso atrás y como forma de perpetuar su obra y su idea, sus amigos volvieron a reunirse este viernes en una jornada que fue una fiesta. «Esto es lo que hubiese querido Víctor», afirmaba Jarocho que se emociona cuando recuerda a su amigo. «Esta idea partió de él y debemos mantenerla porque es una forma de que Víctor continué presente con nosotros y con todos sus amigos de Sepúlveda. Es algo especial que él impulsó y que todos nosotros queremos seguir haciendo como homenaje a su memoria», subrayaba el de Huerta.



La entrada era gratuita. Se trataba de llevar un juguete para ser repartido este viernes en la Cabalgata de Reyes entre los niños de la localidad. Se respiró un ambiente solidario y taurino, con el recuerdo constante de Víctor Barrio que como legado ha dejado su carta de Reyes que cada año será mantenida en pie por sus amigos y su pueblo.



«Fue Víctor quien organizó este partido por vez primera y aquí estamos para seguir haciendo realidad su deseo y que todos los niños de Sepúlveda tengan su regalo de Reyes y conozcan un poco más los valores de la Tauromaquia», explica Morenito de Aranda quien fue uno de los protagonistas de la clase magistral de toreo de salón que precedió al partido: «Es muy bonito enseñar a los niños las bases del toreo, me siento un privilegiado por poder transmitir la esencia de este arte y que los más pequeños puedan conocer un poco más las claves de lo que significa ser torero».



Capotes, muletas, los toreros junto a los niños. Los más jóvenes acercándose a esos héroes vestidos de luces que son capaces de poner en juego su vida, como la puso en juego Víctor Barrio, un ejemplo para Sepúlveda. Verónicas al viento, naturales imaginarios. Los toreros como ejemplo. «En estos tiempos es gratificante ver una localidad tan volcada con el toreo y que mantiene tan viva la memoria de Víctor Barrio», admitía entre capotazo y capotazo Jarocho.

