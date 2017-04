Rico anuncia su candidatura a la reelección como presidente provincial

César Rico no se hizo de rogar y anunció ayer su intención de presentar su candidatura para ser reelegido como presidente provincial del Partido Popular. «Después de muchas reflexiones políticas y personales he manifestado a la junta directiva provincial del partido mi deseo de presentarme a revalidar esa confianza que, hace cinco años, los afiliados de la provincia me mostraron, para asumir el gobierno del mejor partido de la provincia», aseguró el propio Rico.

Aseguraba que intentará «configurar un equipo que sea capaz de volver al recuperar la confianza de los vecinos de municipios que en un momento determinado votaron al PP y que, por la razones que sean, hace dos años dejaron de mostrarnos esa confianza, esa es mi motivación». Reconocía que «es necesario modificar errores cometidos, que ya hemos pagado», pero añadía que «el hecho de que haya personas que dejaran de valorar al partido se debe también a circunstancias que se escapan a la estructura de la formación en Burgos y son consustanciales de otras circunstancias nacionales».

Sobre la posibilidad de incorporar de nuevo en su equipo a Javier Lacalle como secretario provincial, el presidente aseveró que es un tema aún pendiente. «Lo hablaremos en los próximos días, pero la realidad es que ahora tiene más responsabilidades regionales como vicesecretario general del partido en la Comunidad». «Tendrá lo que él quiera tener», sentenció el líder popular y aprovechó la ocasión para alabar el trabajo de Lacalle al frente de la secretaria provincial en los últimos años.

En cuanto al proceso electoral y de compromisarios, el plazo para la inscripción y participación se abre hoy y para ello «será necesario inscribirse y rellenar un formulario, así como estar al corriente de pago de las cuotas», comentó el presidente provincial.

Entre el 25 de abril y el 3 de mayo estará abierto el plazo para la presentación de precandidatos, quienes deberán llevar un año afiliados y presentar al menos 90 avales. Ese mismo día finalizará el plazo para los afilados que deseen participar en la votación. Así, el 4 de mayo se proclamarán los precandidatos y entre el 5 y el 8 de mayo tendrá lugar la campaña electoral. La elección del presidente provincial y de los compromisarios, si fuera necesario, se desarrollará el 26 de mayo.

El XIV Congreso Provincial, que la formación celebrará el próximo 3 de junio en el Fórum Evolución, contará con la presencia de 605 compromisarios, de los cuales 484 son electos y 121 son natos. La junta directiva eligió, también ayer, la composición del comité organizador, que estará presidido por Alfredo González Torres.

Dos ponencias centrarán el congreso

Tal y como explicó el presidente provincial del PP, César Rico, en el XIV Congreso Provincial, que la formación celebrará el próximo 3 de junio, se debatirán dos ponencias. La primera de ellas- coordinada por José Antonio López Rodríguez- se centrará en ‘Estatutos’, que «tendrá su reflejo en las modificaciones efectuadas en los estatutos nacionales y regionales, en virtud de sendos congresos, por lo que se adecuarán los de ámbito provincial a estos dos textos», comentó Rico.

La segunda ponencia- coordinada por Víctor Arnáiz López- abordará el ‘Desarrollo provincial’ y lo hará en tres apartados, económico, social y de infraestructuras.

Así las cosas, el 18 de mayo será el día de entrega de las ponencias, mientras que las enmiendas a dichas ponencias se podrán presentar desde el viernes 19 de mayo hasta el martes 30 de mayo.