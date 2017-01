Al rico guiso de titos en Gamonal

La fecha está marcada en el calendario para cientos de burgaleses. El día de San Antón es el momento para volver a probarlos. Una pequeña legumbre que, desde tiempo inmemorial, se reparte entre los vecinos de Gamonal. Es el tradicional reparto de los titos que cada año, y ya van 515, reparten los integrantes de la Cofradía de San Antón de Gamonal.



La tradición de dar a los peregrinos y pobres en tiempos medievales de afluencia de viajeros por el Camino de Santiago, que atraviesa por la misma iglesia de La Real y Antigua, se transformó posteriormente en el reparto a los vecinos. Hoy son muchos los burgaleses que acuden táper, o incluso olla en mano, para que les den unas cacetadas de los deliciosos titos que los 32 cofrades de San Antón preparan con esmero desde hace días.



Muchos de los que durante horas hacen espera mientras observan como José Luis Martínez, el jefe de los fogones de tamaño mastodóntico, va coordinando el trabajo de todos. Una espera que «no cuesta nada» asegura un señor que está al inicio de la cola que se traslada por toda la calle de la Real y Antigua de Gamonal y hasta finalizar el pueblo antiguo de Gamonal.



Ya no tienen ‘carne’

«Es una vez al año y como nos gustan los titos y la tradición aquí estamos» apunta María Ángeles. Lleva más de treinta años siendo fiel al reparto de titos. Todos ellos apuntan que «soy de Gamonal, vengo desde siempre». Recuerdan que ahora los titos «están muy limpios porque no tienen carne». Resulta que según la tradición popular la ‘carne’ son los parásitos que tenían en el interior algunos titos y que, antaño, sólo se veían en el reparto. «No pasaba nada, pasabas la espumadera por encima y lo quitabas». «Así tenían sabor», le responde uno, «pero ya no sale eso ahora», quiere aclarar otro vecino.



Mientras los primeros de la fila disertan del pasado y de sus recuerdos en el día de los titos, las cocinas el humo del calor que desprenden los 17 gigantes perolos llenos del caldo se confunde con el fuego de la madera. La treintena de cofrades llevan jornadas maratonianas. Bajo la dirección de José Luis Martínez y la atenta mirada, y colaboración porque todas las manos son pocas, del prior, Justo Pérez, llevan días preparando la jornada. Hay que preparar 20.000 raciones que son las que se repartirán a partir de las 13 horas en las que el abad de la Real y Antigua de Gamonal se encargó de bendecir el alimento. Así llevan días cortado 300 kilos de cebolla y ajo, el pasado lunes pusieron a remojo los 3.000 kilos de la deseada legumbre de este día. Es una especie curiosa, de bajo consumo porque, como reconocen todos los fieles que guardan la cola, «sólo los como este día, en casa no los hago».



La receta

De ahí que los cofrades hayan acordado de unos años para acá la siembra de tres hectáreas con un agricultor de Villasidro para garantizar el suministro y la homogeneidad del producto. A ello hay que sumar 2.500 guindillas y 2.500 pimientos de calahorra. Después se condimenta con sal y mucho calor. El agua, unos cuantos miles de litros, se trae por los bomberos a las ocho de la mañana. «Los tiempos están muy marcados porque la legumbre necesita cinco horas al fuego», relata Martínez. Asegura que «la receta es la misma que se ha hecho siempre en la cofradía solo que ahora en los tiempos modernos hacemos más cantidad, antaño se hacían tres cazuelas para repartir entre los del pueblo», recuerda. Lleva desde los 16 años en las cocinas y fue el encargado de sustituir al anterior ‘chef’ cofrade, Ricardo del Val. Asegura que «ya va siendo tiempo de preparar el relevo, hombre nos gusta, lo pasamos bien pero los años van pasando». Cuando se pregunta si la tradición de estos 515 años seguirá viva, asegura contundente que sí. «Tenemos jóvenes que ayudan, son formales y trabajadores, yo creo que no vamos a tener problema en continuar con la tradición», sentencia.



Tras la bendición de los titos que «alimentan nuestro espíritu fraternal» llegó el momento de empezar a llenar las olas. La primera Conchi que gracias a un amigo se coloca de las primeras. Una vez le han llenado la olla, busca rápidamente la tapa y la bolsa. «Que no se enfríen», dice. Cuando le comentan que es la primera, asiente con orgullo. Cuando se le pregunta por el sabor, «no los he catado aún pero huelen como todos los años, de maravilla». Afirma que «vengo todos los años, soy de Gamonal, y me encantan los titos pero solo los como este día, en casa no los preparo».



Mientras tanto los parroquianos comentan. Este año se ha dado el premio, el Tito de Oro, a los que curran de verdad. Dicen algunos. «A los únicos de la iglesia que curran y mucho por los demás», dice otro. El Tito de Oro, tradicional reconocimiento que concede la Cofradía de San Antón a algún vecino de Gamonal, ha ido a parar este año a los Misioneros de Burgos que tienen una sede en la plaza de San Bruno. Otros ya están con su rifa en la mano. Como es tradición, la cofradía sortea dos cochinos, cada uno de 180 kilos, y, además, bendecidos.



Patrón de los Animales

Mientras las perolas siguen vaciándose rápidamente, cientos son los burgaleses que están a la espera, los dueños de los animales llegan a las Huelgas. También lo han hecho en la Real y Antigua de Gamonal. Allí está Lupo, en brazos de su dueña. Es la primera vez que viene, casi por casualidad porque «hoy libraba y nos hemos pasado». Asidua a la bendición de San Antón es Nico. Eugenia le agarra con cariño de la correa mientras le acaricia el lomo «si no le traigo a San Antón, como que falta algo». Llevan ya once años. Aunque la mayor concentración de animales se produce en la iglesia de Las Huelgas. Allí no hay olor a titos ni calor del fuego, pero sí el calor del apego a las mascotas y los animales de los más creyentes que desean que San Antón bendiga a sus compañeros de viaje.