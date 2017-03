El voto es secreto y el presidente provincial del Partido Popular enBurgos, César Rico, guarda silencio sobre su afinidad por uno u otro candidato. Lo que sí destacó de Fernández Mañueco y Silván es que ambos conocen «perfectamente el partido». Y hasta ahí quiso opinar. Los afiliados se han manifestado en las urnas «libre y voluntariamente» y a su juicio es lo que importa. No obstante, remarcó que el ganador «ha sabido hacer las cosas bien cuando era secretario general».



Finalizado ya un proceso, en el que Fernández Mañueco salió elegido por los afiliados, que «seguramente» sea «mejorable», Rico subrayó que el principal objetivo de la nueva cúpula regional del PP de aquí a mayo de 2019 es «volver a traer la confianza mayoritaria de todos los castellanoyleoneses». A la espera de conocer la hoja de ruta de Fernández Mañueco para los próximos años, señaló que los compromisarios burgaleses trabajarán a contrarreloj estos días en la presentación de enmiendas de cara al Congreso autonómico del 1 de abril con la intención de asegurarse un alto grado de representación en el equipo del sucesor de Juan Vicente Herrera.



Lo que no pudo precisar el mandatario popular fue la fecha prevista para la reunión del candidato con todos los presidentes provinciales. No obstante, todo parece indicar que la celebración del encuentro se concretará durante el Congreso. Igual de diplomático se mostraba Rico cuando se le preguntó por las incendiarias declaraciones a ELMUNDO de quien partía como favorita para suceder a Herrera acusando al vicesecretario de Organización del PP de acabar con su carrera política. No quiso entrar en la guerra abierta entre Rosa Valdeón y Fernando Martínez-Maíllo y se limitó a decir que «cada uno sacará sus conclusiones».



Lo que sí reconoció es que ante este «incidente», la exalcaldesa de Zamora «asumió las responsabilidades (...) que tenía que asumir». Además, negó que la fractura entre estos dos pesos pesados del partido vaya a empañar el actual proceso de renovación tras el ‘adiós’ del presidente regional.