Rincones para desafiar la gravedad

Hay quienes aprovechan estos días de fiesta para vivir el riesgo en primera persona a través de las diferentes instalaciones que en estas Fiestas de San Pedro y San Pablo se reparten por diferentes puntos de la ciudad. Los Sampedros para los más osados tienen parada en el Parque Activo del Parque Félix en Gamonal. Allí un gran tobogán hinchable permite bajarse desde diez metros. También hay posibilidad de saltar tan alto como lo permitan las cuerdas del Jumping, subir por un rocódromo de grandes dimensiones y sentir el viento en la cara al caer por la tirolina o dar, literalmente, vueltas de 360 grados en una especie de noria que se recorre en bicicleta. Estas son algunas de las propuestas más arriesgadas del Parque Félix que alcanzan muchos más metros en la Feria de Atracciones. Algunas dejan literalmente colgados a varios metros a los más aventureros. Pueden ser de cuatro en cuatro, en grupo en una jaula o en un barco. Son lo más parecido a un parque de atracciones que cada día, al caer la tarde, se llena de ávidos jóvenes que quieren probar los saltos imposibles, los giros completos que les permiten desafiar la ley de la gravedad. También es el espacio para los más mayores que quieren recordar sus tiempos mozos en los coches de choque o demostrar a sus hijos que ellos también pueden soportar la adrenalina de las caídas libres que proponen las atracciones más arriesgadas.

Christian ya se había montado en un barco que ondeaba al viento el año pasado pero en esta ocasión no quiso perderse lo que él llama palo. Una instalación que sube a los usuarios, en grupos de cuatro, a una altura similar a los edificios de viviendas que secundan el río al otro lado. «Al caer es una sensación de caída al vacío, del aire que te da en la cara... y al final no te pasa nada...», resume al bajar. «Lo que más me ha gustado son los minutos que te deja arriba, viendo toda la ciudad desde lo alto», dice.

Por allí está Sara, de cinco años, que por primera vez se monta sola a una atracción. Es una mini montaña rusa «es pequeña y para empezar...», dice su madre. Piensa que tendrá que bajarla o que va a llorar todo el tiempo que dura la atracción. Para su sorpresa la sonrisa brota desde el primer descenso. Estas atracciones en miniatura se repiten en pequeños coches de choque o norias. Es el lugar para disfrutar en familia, para vivir en cuadrilla e indispensable en estos días de fiesta. El Parque Activo, cuyo último día es mañana, también tiene un espacio de hinchables para iniciar a los más pequeños y que está ubicado en la Plaza Santiago.

Para cuando se necesite un respiro decenas de puestos se arremolinan frente a la Feria de Atracciones. Allí hay de todo y para todos. Bisutería, bolsos, ropa y todo utensilio que se pueda encontrar en un Mercadillo. Pero esto, por su magnitud, da respuesta a cualquier necesidad o deseo. Son los rincones más tradicionales de las fiestas.