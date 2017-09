De la Rosa apoyará movilizaciones si Defensa no acepta permutar Artillería

El grupo municipal socialista reitera la propuesta al Ministerio de Defensa para que desista de celebrar la subasta de los terrenos del parque de Artillería y acepte la permuta de terrenos que le ha ofrecido el Ayuntamiento, 15 parcelas urbanizadas que suman 48.000 metros cuadrados de terreno en distintas ubicaciones de la ciudad.

El portavoz de los socialistas, Daniel de la Rosa, no descarta valorar alguna «medida de presión» en el caso de que Defensa diga no al suelo municipal en otros sectores y mantenga la subasta. Aunque es partidario de agotar la vía institucional, apoyará movilizaciones en defensa de los intereses de la ciudad y del barrio de Gamonal.

De momento, una de las acciones relevantes de la vía institucional, al margen de las reuniones que ya se han producido, será el debate en la Comisión de Defensa del Congreso de la Proposición No de Ley registrada el 28 de julio por el grupo parlamentario socialista. Así, concretó que será los días 19 o 20 de septiembre y, por tanto, ya se conocerá el número de firmas interesadas en la subasta que se celebrará el 27 de septiembre. La propuesta de los diputados del PSOE está en la línea de solicitar la permuta planteada para que la ciudad pueda recuperar los terrenos de Artillería como parque urbano. Esta iniciativa de los socialistas se debatió y aprobó en Pleno con el apoyo del grupo popular y de Imagina Burgos. Con respecto a este último grupo, De la Rosa señalaba que los concejales de esta formación están apoyando a través de Podemos otra cosa distinta que es la cesión gratuita de los terrenos de Artillería.

Los socialistas creen que esta propuesta se basa en «una desinformación» hacia la opinión pública. «Nosotros debemos trasladar una información veraz a la ciudadanía, debemos ser honestos y es que los terrenos del antiguo parque que disfrutaban los 14 labradores conocidos como los 14 de Gamonal nunca fueron terrenos comunales», precisa. De esta manera, desde el PSOE aseguran que nunca estuvieron inventariados en el Ayuntamiento de Gamonal y que fueron los 14 quienes alcanzaron un acuerdo con el ramo de Guerra del Gobierno antes de dictarse la sentencia del Tribunal Supremo de 1961.

El portavoz socialista asegura que el acuerdo elevado a escritura fue válido y eficaz, nadie lo impugnó y las consecuencias y acuerdos fueron llevados al registro de la propiedad. «Podemos no tiene razón al afirmar que dichos terrenos eran bienes comunales», concreta. En su opinión, si se atendiera a la sentencia del Supremo de 1961, a día de hoy no se puede exigir su cumplimiento dado que la caducidad es de cinco años en el caso de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 20 años en la Ley Hipotecaria. «La sentencia es inejecutable» y, por tanto, reclaman a los concejales de Imagina y a los representantes de Podemos que «dejen de marear la perdiz». «Si quieren que la ciudad pueda disponer del antiguo parque de Artillería deben apoyar sin fisuras la posición de los socialistas, que no es solo nuestra, sino del Ayuntamiento al aprobarse en Pleno el 14 de octubre y de la ciudad», sostiene.

Los socialistas emprenderán su propia campaña informativa hacia los vecinos, igual que Podemos anunciaba hace unos días la suya propia. Esta tarde, a las 20.00 horas, la diputada nacional del PSOE y secretaria provincia, Esther Peña, acudirá junto al portavoz socialista en le Ayuntamiento a una reunión con el Consejo de barrio de Gamonal, en el antiguo ayuntamiento del barrio. Allí explicarán cuál es el planteamiento que el Ayuntamiento le ha enviado al Invied del Ministerio de Defensa, así como el contenido de la Proposición No de Ley. Desde el PSOE consideran que la oferta de las 15 parcelas es «más que generosa y justa».