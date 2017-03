De la Rosa plantea la contratación de cinco personas en Parkmusa

El grupo municipal socialista planteará mañana en la reunión del consejo de administración de la Sociedad de Promoción (Parkmusa), de la mano del concejal Daniel de la Rosa, la necesidad de acelerar el proceso para contratar a cinco personas que completen un organigrama de 22 empleados.



Los puestos de nueva creación serían los de técnicos de promoción turística, promoción industrial, proyectos estratégicos, un director de la sociedad de promoción y un vigilante del aparcamientos. A la vez, los socialistas consideran que habría que suprimir el puesto de comercial del Fórum, puesto que ya el gerente de esta instalación y el director de la oficina de congresos estarían realizando funciones de atracción de eventos a la capital burgalesa.



El portavoz del PSOE presentó la situación actual en la que Parkmusa cuenta con 17 trabajadores, la mayoría de ellos, un total de 10, relacionados con el mantenimiento del aparcamiento del complejo de la Evolución Humana. A ellos se suman los siete trabajadores con los que cuenta el Fórum (sin incluir el puesto de comercial que se propone suprimir): el director gerente de la sociedad, puesto que se adjudicó el pasado mes, el gerente del Fórum, un técnico de mantenimiento, un asistente de oficina, un coordinador de operaciones, un coordinador de seguridad y el director de la oficina de congresos.



La propuesta socialista recuerda que de los 2.733.110 euros de presupuesto de la sociedad, 764.750 euros son para personal y urge las contrataciones «lo antes posible» para el funcionamiento de la sociedad con la idea de que en el último trimestre del año estén en estos puestos. «Está presupuestado, creemos que desde el punto de vista jurídico y legal es posible, los informes que tenemos no dicen lo contrario, aunque se está pendiente de un informe del secretario que diga cuántas personas y para qué puestos se puede contratar», asegura De la Rosa, que recuerda que en su planteamiento no valora la posibilidad de subrogar al personal de la oficina de la Asociación Plan Estratégico. Sobre esta cuestión añade que solo los consejeros del PSOE de la nueva sociedad, tres concejales, son favorables a la subrogación «así lo transmite el resto de partidos cada vez que saco este tema. Es una realidad, por lo tanto, me temo que el consejo de administración no va a instar la subrogación del personal».



Ante esta situación en la que los trabajadores del Plan Estratégico perderían sus trabajos cuando se complete la disolución de este organismo, el concejal socialista plantea que a estos empleados les queda la opción de que si creen que son objeto de subrogación acudan a los juzgados. «Yo estoy seguro de que la sociedad ha asumido al 100% las funciones ejecutivas y técnicas del Plan Estratégico y, por tanto, si lo ganan en los tribunales veremos en qué medida se pueden incorporar», afirmó sobre esta cuestión. Así, indicó que el secretario no ha informado sobre la subrogación aunque hubo un informe de noviembre de 2015 en el que «abría la posibilidad de subrogación».



Los socialistas creen que hay que trabajar en el escenario de las nuevas contrataciones dado que el resto de consejeros de otros partidos son partidarios de hacerlo así, antes de subrogar al personal existente. Y, por otro lado, en su opinión, la resolución en los tribunales no será próxima. De la Rosa recordó que los próximos días se reunirá la asamblea del Plan Estratégico, en la que están representados además de los partidos, colectivos de la sociedad civil, para «abordar la liquidación».