De la Rosa preguntará a De la Serna en El Plantío por la pasarela sobre la BU-11

Los socialistas se preguntaban ayer por los planes del Ministerio de Fomento para reponer la pasarela sobre la Autovía de Ronda (BU-11) que fue retirada en el mes de noviembre.

El secretario de la Agrupación municipal y portavoz en el Ayuntamiento, Daniel de la Rosa, aprovechará la previsible presencia del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en Burgos durante el partido de fútbol (Burgos C.F y Racing de Santander) que se celebra el domingo en el Plantío para preguntarle por los posibles avances en la colocación de una nueva pasarela sobre la Autovía de Ronda que conecta el barrio del Crucero y la barriada de los Ríos.

Recordó que el 7 de noviembre se retiró la pasarela que comunicaba los dos lados de la BU-11 y el 11 de diciembre Fomento anunció que se licitaría la obra en enero. «Estamos en febrero y me gustaría saber si el Ministerio en una actuación tan simple como esta tiene comprometida o no la actuación a través del proyecto que estaba redactando la empresa IDEAM», asegura, a la vez que añade que el consejo de barrio reclama agilidad en esta obra. La BU-11 se ha convertido en una barrera entre ambas zonas desde que se retiró la pasarela antigua por el estado de deterioro que presentaba.

De la Rosa aseguró que esperaba que si el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, tiene oportunidad de compartir el palco del estadio del Plantío este domingo con el ministro de Fomento aproveche para preguntarle por las infraestructuras que afectan a la capital burgalesa. A este respecto, la secretaria provincial del PSOE, Esther Peña, recordó que el titular de la cartera de Fomento en las visitas que está realizando a obras de otras provincias compromete plazos de la llegada del AVE como lo ha hecho en Granada y en Galicia. Sin embargo, insistió en que cuando De la Serna estuvo en Burgos el pasado diciembre no avanzó nada de una obra que sigue «estancada en Estépar». Los socialistas reivindican la llegada de la Alta Velocidad a Burgos, pero acompañada de un impulso de las obras de continuación hacia el País Vasco. En este sentido, Peña recordó que tanto PP como Podemos han votado en contra de iniciativas presentadas por los socialistas en el Congreso para exigir avances.