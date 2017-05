Sabor celta con origen burgalés

The Taverners presentará el próximo 5 de mayo su primer disco en la sala Hangar de Burgos junto a La Grúa. Empezó a grabarse en mayo de 2016 en Estudio 5 y 9 meses después terminó de confeccionarse. Su título, ‘Drinking to the bottom of the day’ (Bebiendo hasta el fondo del día) pretende ser una analogía de la expresión ‘drinking to the bottom of the glass’ (bebiendo hasta el fondo del vaso), un juego de palabras que muestra, en parte, el espíritu de la banda. «Ha sido como un parto», indica Óscar Calvo, el violinista del grupo, añadiendo que su intención -la de todos los miembros- ha sido hacer canciones para cantar y bailar, que giran en torno a la música irlandesa, al alcohol y al amor, «no por ese orden precisamente».



En él han colaborado Nerea Solaguren-Beascoa y Mónica Martín de The Solutions en los coros, Uxía López con el acordeón y Germán Ortega con la flauta, entre otros. Doce son las creaciones que aparecen en este trabajo discográfico, en las que aparte de dedicarlas a los conceptos recientemente mencionados, se explayan con otros temas con los que no están nada de acuerdo, como la situación de la inmigración.



Así, ‘I want you’ y ‘I still love you’ dan ese toque romántico, bailables como casi todo el resto. Aunque baladas hay, una sola, ‘My one true love’, dedicada a una personal muy especial para el cantante, Ali Hamilton, «su amor verdadero». ‘Throw your glasses’ (lanza tus vasos) abre el disco, «al suelo después de brindar», explica Oscar terminando la frase, y refleja ese homenaje a la bebida junto a otras, como la homónima del propio título del compacto. «Ésta última surge de cuando combinas un escocés con una caja de sidra en una playa de Asturias y la fiesta continúa noche y día», afirma el violinista.



Por supuesto no podía faltar ‘The taverners’, con la que suelen cerrar sus conciertos, todo un clásico coreado por sus seguidores y que se ha convertido en su primer single. «El espíritu de esa canción aparece en la primera estrofa, puedes estar bien o mal, pero mientras tengas a tus amigos y una jarra de cerveza nada puede ir mal», recalca el músico. Asimismo encierra todo aquello que quieren compartir con su público en esa hora y media que dura su espectáculo, «que se olviden de sus problemas y disfrute».



Los inicios

Además de sus nuevas creaciones van a cantar algunos de sus temas clásicos, aquellas versiones con las que comenzaron hace ya más de dos años, en marzo de 2015. Óscar y Javi López, contrabajista, se conocían ya de otra banda en la que tocaban. Los demás, Ali, escocés pero afincado en Burgos desde hace varios años y Rubén de Velasco, percusionista, se unieron tres meses antes de la formación oficial. «Decidimos hacer música celta, música de taberna para bailar y beber», resalta Oscar. De ahí surgió el nombre del grupo y comenzaron a tocar versiones de temas clásicos irlandeses y escoceses como ‘Molly Malone’ o ‘Living of Liverpool’ de The Dubliners, «para ver si podíamos aprender algo», subraya Oscar.



Después vinieron las composiciones propias. De las letras y la base musical se encargan Ali y Rubén y Óscar y Javi terminan de «darle cuerpo» a la canción.

Hasta la fecha puede que hayan sobrepasado los 70 conciertos y apenas quedan salas en la capital burgalesa que no hayan sentido sus acordes ni los brincos de sus admiradores.

El viernes piensan darlo todo y prometen que será un día muy especial y cargado de sorpresas. Algunas vendrán de la mano de aquellos que han participado en la elaboración de este nuevo y primer trabajo. También ofrecerán un pequeño adelanto de lo que será el siguiente, y que esperan que no se alargue tanto en el tiempo para que vea la luz. Otras son una incógnita y no sueltan prenda para no desvelar todos los secretos «para que la gente venga y se lo encuentre».