La Estación se convirtió ayer en el escenario del III Encuentro de Jóvenes Emprendedores que organiza el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Burgos (CEEI) y que se desarrolló bajo el lema ‘Nothing is impossible’. Una cita que, desde que nació, «ha querido tener un carácter inspiracional y motivador, además de formativo, tratando de mostrar a los jóvenes valores y buenas prácticas de la mano de historias ejemplares y modelos de interés que son, no solo útiles par el ámbito laboral, sino que lo son para afrontar la vida», señaló José Vicente Orden Vígara, director del centro.

El núcleo fuerte del evento lo protagoniza una ponencia con «mensajes, ideas y valores que sean útiles para el emprendimiento y la vida en general», añadió el director. En esta ocasión, el encargado de inspirar a los presentes fue Aitor Francesena, un ejemplo de valor, de esfuerzo y de resiliencia.

Desde niño se dedicó al mundo del skate, pero poco después empezó a interesarse por el surf y a practicarlo a pesar de que sus padres se lo prohibieron porque padecía glaucoma. Hizo de este deporte su forma de vida, primero creando su propio taller de tablas y, después, dando vida a la primera escuela de surf de España.

Peleando siempre por salvar la visión de ambos ojos, a los 13 años perdió por completo la de uno de ellos tras una operación fallida y hace cuatro años se cayó de una ola mientras practicaba su pasión y perdió la visión del otro ojo. «Desde muy pequeño he pelado por hacer todo lo que pudiera antes de quedarme ciego, he vivido ‘con la soga al cuello’, sabiendo que el glaucoma podía dejarme ciego».

Sin embargo, nada ha parado a este zarauzano. «Querer es poder. Con ilusión y ganas se puede hacer de todo en esta vida, siempre», explica Francesena, quien asegura que «siempre he logrado llevar a cabo los proyectos que me he propuesto, con ilusión y con muchas ganas, pero siempre sabiendo que era viable, poniéndome objetivos reales que pudiera lograr» y «rodeándome de buena gente y buenos equipos».

El tesón y la pasión de Francesena son tan grandes que el pasado mes de diciembre se proclamaba campeón del mundo de surf adaptado en la playa de La Jolla en San Diego, California. La clave de la felicidad y el éxito de este hombre incansable tienen su base en lo que denomina ‘Las tres eses’. «Sacrificio, superación y satisfacción», enumera, «sacrificio porque hay que esforzarse mucho y a veces ir a la contra;superación porque siempre hay que tratar de hacer las cosas mejor, de superarnos, y por último, satisfacción porque al final del camino solo queda recoger los frutos y disfrutar de lo conseguido».

Tras la ponencia de Francesena, los emprendedores locales Miguel Martínez, de Blacknosaur; Samuel Heras, de Sefinhe; Roberto Villuela, de In4apps y David Martínez, de La Fábrica de los inventos desarrollaron una mesa redonda para hablar de sus proyectos. La jornada contó además con un apartado formativo que se ha desarrollado a través del IIVenture Academy a lo largo de la semana y en la que los inscritos han participado en varias sesiones dinámicas y prácticas. «El emprendedor puede nacer o puede hacerse y es que, uno puede llegar a serlo porque le obligan las circunstancias, por una inspiración, porque se entrenan o simplemente porque deciden serlo», cerró Orden Vígara.

Además como novedad, esta tercer edición contó con un showroom con una muestra varios jóvenes emprendedores y los productos locales que ofrecen.