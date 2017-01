Ambulancias Rodrigo, empresa local de transporte sanitario integrada en el grupo Ambuibérica, seguirá prestando en Burgos el servicio de transporte sanitario terrestre de Sacyl hasta el año 2020. Así lo ratificaba la Gerencia Regional de Salud al publicar la adjudicación definitiva del contrato en el Boletín Oficial de Castilla yLeón (Bocyl) por el que Ambulancias Rodrigo mantendrá esta prestación los próximos cuatro años por un importe total de 36.769.175 euros, a distribuir en cuatro anualidades de 9,192 millones de euros.



El gerente de la empresa local, Rodrigo Santidrián, al frente de una plantilla «consolidada» de 258 empleados, manifestaba su satisfacción por conservar el apoyo de la Administración. «Será que lo estamos haciendo bien», valoraba para recordar que el próximo mes de marzo cumplirán 32 años ‘en carretera’ de la mano del sistema sanitario público.



Para lograrlo, no obstante, Santidrián explica que hace falta algo más que un historial positivo, algo que no obstante «influye, pues si algo ha funcionado bien, cambiar es jugársela», considera. Dicho esto, insiste en que los concursos son «muy exigentes» y la firma local apuesta fuerte. De hecho, ha renovado toda la flota para demostrar su potencia: «En este mes cambiaremos todos los vehículos. Y los viejos no lo eran tanto pues apenas tenían más de tres años.La inversión que hemos hecho antes incluso de saber si manteníamos el servicio es importante y supera los 5 millones de euros.Es un riesgo, porque si no te adjudican la prestación... Pero es necesario para ser competitivos», relata el gerente de Ambulancias Rodrigo, para detallar que es el equipamiento lo que encarece esta inversión.



«Los vehículos ordinarios para traslado de pacientes de rehabilitación o diálisis no precisan refuerzos pero en el caso de las UVI móviles, por ejemplo, el carrozado y los aparatos que llevan cuestan más que el vehículo en sí», detalla. La Administración exige un mínimo en este sentido y «luego cada empresa decide hasta donde mejora, porque todo puntúa», añade.



Santidrián reconoce que los 36 millones del contrato «pueden parecer una cifra muy elevada» y por eso, para poner en contexto este desembolso, recita algunos datos de la actividad que en la actualidad genera este servicio: «Hacemos 730 transportes diarios de media, urgentes y convencionales. Nuestros vehículos superan los 11 millones de kilómetros anuales y gastan 12.000 litros a la semana de gasoil».



La misma resolución determinaba adjudicar el servicio en la provincia de Valladolid a Ambuibérica por 34.010.300 millones, repartidos en 8,5 millones por cada ejercicio. En ambos casos las propuestas superaban en puntuación a las de otros tres licitadores: Transport Sanitari de Catalunya, Servicios Sociosanitarios Generales y la UTE integrada por Vitalia y Grupo Siren.



Los criterios vinculados a juicios de valor, en los que las dos adjudicatarias destacaron por encima del resto, inclinaron la balanza. En concreto, tanto Rodrigo como Ambuibérica se desmarcaron en la valoración de la dotación técnicas de sus equipos para el transporte sanitario urgente. Al respecto, Santidrián señala que también ‘pesa’ la formación continuada que proporcionan a sus empleados. «Todos nuestros trabajadores se reciclan cada año y eso también es importante para Sacyl», indica.

El informe técnico elaborado al respecto ubicó ambas ofertas en una posición ventajosa que ni siquiera debilitó el hecho de que, también en los dos casos, su oferta económica no era la más barata, aunque la diferencia en las cuantías era mínima.



En el resto de criterios evaluables mediante fórmulas se registraba un empate entre las cuatro propuestas que optaban a cada uno de los lotes a concurso.



En concreto, Ambulancias Rodrigo -al igual que las demás- ofertaba un parque móvil de 25 vehículos urgentes, 8 de clase C y 17 de clase B, y con 52 vehículos no urgentes. En todos los casos se ofrece cobertura de servicios preventivos ilimitados.



Los contratos para la prestación del transporte sanitario urgente y no urgente tienen una vigencia de cuatro años prorrogables uno a uno hasta un máximo de ocho.

Más información en la edición impresa