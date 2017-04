Sáez Aguado estudiará el caso del escrito del HUBU antes de aceptar la dimisión de su autora

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, estudiará si acepta o no la dimisión de la responsable del área quirúrgica del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), quien presentó su renuncia después de que se conociera un documento interno relacionado con un posible «maquillaje» de las listas de espera.

En declaraciones realizadas a la Cadena Ser, Sáez Aguado ha recordado que se trataba de un documento «de debate interno» que «en ningún caso ha tenido efecto en la atención a los pacientes».

Asimismo, ha reconocido su desacuerdo con algunos de sus párrafos, pero ha subrayado el «rechazo» a que exista «cualquier maquillaje» en estas listas expresado por los responsables de las áreas de cirugía de dicho centro hospitalario, los cuales le han pedido que no acepte la dimisión de esta profesional, informa Europa press.

Ante esto, el consejero se ha preguntado si debe hacer caso al portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión, que destapó esta cuestión durante una pregunta parlamentaria en el último Pleno de las Cortes, o a los profesionales del HUBU que niegan el supuesto maquillaje y piden la continuidad de la responsable del área quirúrgica.

Por ello, ha asegurado que leerá atentamente la petición de estos jefes de cirugía y escuchará a la afectada antes de tomar la decisión.

Cabe recordar que la semana pasada tanto el procurador de Iu-Equo, José Sarrión, como el grupo parlamentario socialista reclamaron la comparecencia del consjero de Sanidad en comparezca en sede parlamentaria en las Cortes regionales para explicar el caso del documento de Burgos así como su gestión de las listas de espera. Sarrión no esperó a que el consejero aceptase la comperecencia para reclamar su dimisión para la que, en su opinión, «existen suficientes motivos».

De igual manera reclama explicaciones la Plataforma por la Sanidad Pública en Burgos que exige, «en defensa de pacientes, de trabajadores sanitarios y del conjunto del Sistema Público» que se aclaren las responsabilidades de los gestores del HUBU y de la Consejería y el propio Consejero, a quien trasladan la pregunta de ¿cómo han desaparecido en este tiempo más de 600 personas de la lista de espera?