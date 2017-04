Sáez encuentra argumentos para rechazar la dimisión de Eroles

La subdirectora médica Ana Lucía Fernández Eroles seguirá en su puesto. El consejero de Sanidad, Antonio Sáez Aguado, decidía finalmente rechazar su dimisión al encontrar justificada la petición de la subcomisión de quirófanos del Hospital Universitario de Burgos. Aceptaba así los argumentos de los jefes de los servicios representados en este órgano, que defendían la labor de su responsable y aseguraban que el escrito en el que se reflejaban propuestas para reducir la lista de espera era un «documento interno de trabajo» cuya «redacción defectuosa y lectura torticera» no puede poner en duda la «honorabilidad» de los miembros de la citada comisión.

Si bien esta versión se trasladaba por escrito hace días, fue ayer, en la reunión mantenida con los profesionales cuando Sáez despejaba las dudas que expresó el pasado miércoles al conocer el contenido del texto en cuestión.

Al término de este encuentro el máximo responsable de Sacyl afirmaba que existen «garantías» de que la gestión de la lista de espera en el complejo burgalés se realiza «de acuerdo a la normativa vigente». Sobre el punto en concreto que suscitaba las críticas, el que instaba a «contener la entrada de pacientes en lista de espera», Sáez explicaba que, según le habían trasladado, se refería a limitar la inclusión de casos a aquellos en los que exista certeza de que el paciente acepta la intervención. Se trataba así de evitar un aumento de suspensiones quirúrgicas como el que, al parecer, se había registrado la semana previa a la reunión en la que Fernández Eroles presentó el escrito. Según relató Sáez, en esos días se anularon diez operaciones ya programadas por causas externas al centro, lo que supuso «un aumento llamativo, que por otra parte es raro pues el HUBU se distingue precisamente por presentar un número de suspensiones inferior al del conjunto de la región», detalló. En concreto, el centro burgalés ronda el 3,5% frente al 5% que suman de media los hospitales de Castilla y León.

Sobre el resto de pautas indicadas en el «borrador», Sáez recordó que desde el primer momento se había reconocido su adecuación con lo contemplado en la legislación. Insistía además en que ni el propio proceso de inclusión de pacientes en lista de espera -a instancias de un facultativo y con la firma del afectado- ni el sistema informático en el que se vuelcan los datos «admiten cambios, manipulaciones ni maquillaje alguno, tal y como han explicado los responsables de los servicios quirúrgicos».

Al respecto, el consejero de Sanidad reflexionaba sobre la necesidad de «escuchar a los profesionales y dejar en sus manos las decisiones» al tiempo que «políticos y gestores debemos dar un paso a un lado», eso sí, «sin exlcuir que cada uno asuma sus responsabilidades».

Con este «criterio» por bandera y al no encontrar «datos» que hagan pensar que se ha actuado mal, pues el documento «ni tuvo efecto alguno en la gestión, ni podía tenerlo», Sáez Aguado daba por apagado un incendio que achacó a la «importante presión política a la que está sometido el HUBU por el modelo de concesión».

El consejero comparecía en rueda de prensa junto al gerente regional de Salud, Rafael López, el gerente del HUBU, Miguel Ángel Ortiz, la directora médica, Carmen Rodríguez, el delegado territorial de la Junta, Baudilio Fernández, y el jefe del servicio de Traumatología, José Manuel Perales, que ejerció de portavoz de la subcomisión quirúrgica para trasladar la «plena satisfacción» de sus intengrantes con la decisión tomada por Sáez y su explicación «firme y tajante».

De hecho, Perales explicaba que este asunto había ocupado una pequeña parte de la reunión, ya que el grueso se empleó en reclamar a Sanidad más tiempo y más medios para intensificar la actividad y disminuir las listas de espera. «Para nosotros son un gran incordio y una fuente de problemas y desearíamos que no existieran», aclaró.

En concreto, este diálogo servía para poner sobre la mesa la posibilidad de ampliar el horario de los quirófanos y poder incrementar su uso por las tardes. Aunque se trataría de una jornada extraordinaria -que se remuneraría como tal- Sáez descartó el regreso de las antiguas ‘peonadas’ pues en este caso se limitarían a las especialidades más saturadas en los que existe un «cuello de botella» que no pueda solventarse con los medios disponibles. «Es una cuestión que tenemos que examinar en toda la región», aseveró.

Por otra parte, el consejero rechazó la auditoría externa propuesta el martes por el secretario regional del PSOE, Luis Tudanca. Se preguntó si la intención del socialista es «privatizar» esta forma de supervisión de la gestión pues «el hospital tiene mecanismos suficientes para ello».