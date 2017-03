Sáez espera que este verano se abra el pabellón Oncológico de Aranda

El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, confía en que el nuevo Pabellón Oncológico del Hospital de Aranda de Duero esté operativo este verano y achacó el retraso en la construcción de un nuevo hospital en la capital ribereña a la falta de solar. Así lo aseguró ayer en el transcurso del pleno de las Cortes, cuando respondió así al procurador de Podemos Félix Díez, que pidió a la Junta que «no tome el pelo a los arandinos» porque carece de «voluntad política» para cumplir el compromiso de que Aranda de Duero tenga un nuevo hospital en 2021.

Díez denunció el incumplimiento del calendario previsto para la ejecución de la obra y dudó de que se trabaje en el plan funcional y Sáez negó tales argumentos, al manifestar que no falta «voluntad política», sino el solar, «que es un problema grave para construir el hospital».

El procurador de Podemos criticó que los enfermos oncológicos sean atendidos en un pabellón prefabricado por la falta de espacio en el Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero y el consejero reconoció que es un problema y confió en que el nuevo espacio anexo pueda estar abierto este verano, a la vez que anunció la incorporación pasado mañana de una nueva oncológa a la plantilla, informa Ical.

Por último, Sáez aseguró que se trabaja en el plan funcional del nuevo hospital, que tendrá 134 camas, y recalcó que en cuanto tengan el solar, cuya tramitación urbanística está en manos del consistorio arandino, se licitará el proyecto y la obra. «No falta voluntad política, no tenemos solar», cerró.

Por su parte el procurador ribereño de Ciudadanos, José Ignacio Delgado, que ya había preguntado por escrito por el traslado, denunció en su momento que en apenas 40 metros cuadrados se distribuyen una sala de espera, una de tratamientos, un cuarto de baño, un almacén y dos consultas. «En verano hace un calor insoportable y el suelo se mueve muchísimo». «Es tercermundista», apuntó Delgado, consciente de las penurias de espacio que deben afrontar no solo los pacientes de cáncer, sino también los que se someten a tratamientos hematológicos. La unica solución para el exalcalde de Caleruega es acelerar los plazos de la construcción del nuevo centro.