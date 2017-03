San Cristóbal ganará otro carril bici, farolas LED y un semáforo

El barrio de San Cristóbal camina hacia su total lavado de cara con paso firme. Los vecinos llevan años esperando y al fin la remodelación integral comienza a atisbarse. Con la primera fase del ARU ‘trepando’ ya por las fachadas de algunos inmuebles se inicia la cuenta atrás para la urbanización del tramo de la calle Alcalde Martín Cobos, entre la calle Padre Arregui y la carretera Poza, que además de ser un eje central de la zona la enlaza con el polígono de Gamonal.



El proyecto, con un presupuesto de licitación de 1,7 millones, aspira a transformar este punto, hasta la fecha «una vía de penetración rápida con un elevado porcentaje de tráfico industrial», en un entorno más apacible, que facilite la convivencia entre vehículos y peatones.



Así, los tramites para adjudicar las obras que propicien tal cambio serán «una prioridad», según indicaba ayer el alcalde, Javier Lacalle, en la presentación de la iniciativa. Estimaba además que, «si no hay problemas» los trabajos podrán comenzar en verano y se prolongarán durante cinco meses.



En ese tiempo el tramo en cuestión ganará un carril bici, «que conecte los que ya existen en los alrededores con el corazón del barrio», farolas con luces LED, aceras más anchas, nuevo mobiliario, espacios verdes más amplios y un semáforo, ubicado a la altura de la calle Madre Isabel de Larrañaga, que «evite incidentes como los que han obligado a instalar otros en la calle Juan Ramón Jiménez», en el extremo opuesto del polígono, recordó el regidor municipal, para recordar que «el proyecto no hubiera sido posible sin el acuerdo entre PP y PSOE que ha permitido aprobar el presupuesto».



La transformación también permitirá habilitar aparcamientos en línea en ambos lados de la calle.



A estas mejoras ‘a la vista’ se sumarán la «implantación de una nueva red municipal de telecomunicaciones, la sustitución de la red de suministro de agua potable y la ejecución de una nueva red separativa para la recogida de las aguas pluviales y fecales», según se detalló en la presentación.



La presidenta del Área de Regeneración Urbana de San Cristóbal, Irene Olmos, celebró el nuevo paso y recordó que esta mejora integral del barrio llega doce años después de lo esperado. «Pero ha llegado, gracias al impulso vecinal, y ya empieza a notarse», añadía, temerosa no obstante con el cumplimiento de los plazos previstos.

