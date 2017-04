San Medel estrena un centro multiusos de 800 metros

La localidad de San Medel se vistió ayer de fiesta para participar en la inauguración oficial, porque hay aulas en funcionamiento desde hace semanas, de su nuevo centro multiusos. Unas instalaciones de 800 metros cuadrados, repartidos en dos plantas, que además de acoger actividades culturales y de ocio también se convertirán en sede del Centro Médico y de las oficinas de la Junta Vecinal de San Medel. «Nos hace mucha ilusión poner en marcha este edificio que es muy grande y que supone un punto de partida para potenciar el desarrollo de actividades que den más vida al pueblo porque nuestra intención aquí y en Cardeñajimeno es aportar los mismos servicios de ocio y formación que en la capital para que la gente haga vida aquí», señaló al respecto el alcalde de Cardeñajimeno, ayuntamiento al que pertenece San Medel, Alberto Iglesias.

Las instalaciones han tenido un presupuesto de 750.000 euros, gran parte de la compensación otorgada por la Junta de Castilla y León al utilizar terrenos de ambas localidades en el diseño del Parque Tecnológico. «Esto es el resultado de parte de los fondos que reclamamos. Nosotros pedíamos una compensación por los caminos y acequias que pertenecían a nuestro pueblo y no hemos extorsionado a nadie para desbloquear nada, es algo que considerábamos nuestro y si han decidió no ir a juicio es por que ellos los creerán así», señalaba Iglesias. Esa compensación por el Tecnológico permitirá además de edificar el centro multiusos de San Medel ampliar las instalaciones deportivas de Cardeñajimeno. El importe de la aportación regional eran 800.000 euros de los que queda una parte, 50.000 euros, que se destinarán a construir un anexo junto a las pistas deportivas con el objetivo de unificar en una misma zona las actividades. «En la línea de ofrecer servicios que nuestros vecinos buscan en la capital hay clases y actividades que organizamos en Cardeñajimeno que en las instalaciones actuales se quedan pequeñas y la afluencia de vecinos nos obliga a contar con aulas más grandes y es una necesidad que vamos a cubrir», señaló el primer edil de la Agrupación de Ciudadanos de Cardeñajimeno y San Medel.

Las instalaciones permitirán que los vecinos de ambos pueblos puedan disfrutar de espacios para cursos infantiles de Inglés, Zumba, Robotix y espectáculos durante el fin de semana. Los adultos podrán disfrutar de clases como pilates o aerobic entre otros cursos que señaló en la inauguración la edil de Cultura, Maica Montes, en el estreno oficial de las instalaciones. En la inauguración participaron el diputado provincial, Jorge Mínguez, y el gerente del Servicio Público de Empleo (Ecyl), Fernando Millán, como representante de la Junta de Castilla y León. También estaba presente el presidente de la Junta Vecinal de San Medel, Juan Alberto González, quien ha estado más cerca de todo el complejo proceso de construcción.

El proyecto está en marcha desde hace cinco años, aunque en obras prácticamente el último. La obra se licitó en dos fases a pesar de las dudas de la oposición, en minoría al tener un edil el PP y otro el PSOE frente a siete de la agrupación ciudadana de la localidad. Pasado el proceso de gestión y construcción, no sin tensiones con los adjudicatarios, toca dar vida al centro municipal que busca dar servicio a los 260 habitantes de San Medel y del que también podrán disfrutar los 780 vecinos de Cardeñajimeno.