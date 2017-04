Santiago Mena ensalza el «trabajo en equipo» de la Fiscalía Provincial de Burgos

Recibieron la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort hace más de dos años, pero hasta ahora no habían sido convocados para el tradicional acto de imposición. No fue hasta la semana pasada cuando el fiscal jefe de Burgos, Santiago Mena, y el fiscal delegado de Seguridad Vial, Luis Carmelo Andrés, recibieron la ‘llamada’ desde Madrid. Martes, 16 de abril a las 17.50 horas en el madrileño Palacio de Parcent para el ensayo previo antes de que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, hiciese entrega de 15 condecoraciones a partir de las 7 de la tarde. A su vera, en el estrado, se encontraban el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, y la subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán.



Cuando el fiscal jefe descolgó el teléfono el pasado martes, sintió que el ofrecimiento al otro lado de la línea denotaba cierto tono de disculpa por la tardanza. Agradeció la invitación y aceptó de buen grado al igual que su compañero pese a reconocer que ninguno de los dos «somos de medallas». De hecho, en todo este tiempo se podría haber organizado un acto de entrega, pero «no éramos partidarios de hacer nada».



Sea como fuere, recibir la Cruz honorífica del patrón de los juristas siempre es un honor. En el caso de Mena, su imposición no es el «reconocimiento a una labor personal», sino la «consecuencia del trabajo en equipo de la Fiscalía Provincial de Burgos», de ahí su agradecimiento «en nombre de todos», ya que el mérito es tan suyo como el de «cualquier otro». Al mismo tiempo, manifestaba el mismo sentimiento hacia la exfiscal general del Estado, Consuelo Martínez, por proponer su nombramiento.



El fiscal jefe de Burgos también tuvo palabras de admiración para su compañero condecorado, sobre todo en su «labor inmensa» como fiscal delegado de Seguridad Vial a la hora de impulsar importantes modificaciones en la «regulación de señales de tráfico» a través de un «nuevo baremo».



Mena manifestaba que no aprovechó la ocasión de estar cerca del ministro para presentar alguna reivindicación. «No es el momento ni el lugar», argumentaba, antes de asegurar que siempre le ha «trasladado» las «inquietudes y planteamientos» de la Fiscalía de Burgos desde que accedió al cargo. Asimismo, hizo hincapié en el «contacto fluido» y la «relación permanente» con Catalá.



En este sentido, dejó claro que «seguiremos trabajando» para mejorar el funcionamiento de las administraciones de Justicia, sobre todo en lo concerniente a la implantación efectiva del expediente digital que en sus primeras fases de implantación ha sufrido problemas técnicos en toda la Comunidad.