Sarrión: «La comisión del HUBU ha creado más incógnitas que las que ha despejado»

El coordinador de IUCyL, José Sarrión, entiende que tras meses de trabajo en la Comisión de Investigación del Hospital Universitario de Burgos se «han creado más incógnitas» de las que se han despejado, al descubrir un modelo de colaboración público-privada que de extender a otras provincias «sería nefasto».

Acompañado del coordinador provincial de IU Burgos, Jorge García, Sarrión informó y valoró la comisión de investigación del Hospital Universitario de Burgos, HUBU, tal y como recoge la agencia Ical. Una comisión en la que, según dijo, «se ha hecho un trabajo muy duro» para poder dar luz a lo que ha sucedido en «un modelo de colaboración público-privada que ha demostrado el chantaje y el autoritarismo que ha llevado a cabo el Partido Popular».

Así, lamentó que en el proceso no se entregase la documentación en momentos clave, lo que «ha dificultado mucho las tareas». Pese a todo, Sarrión entiende que «se ha podido llegar a saber que la Junta permitió que la empresa concesionaria no tuviera que pagar la multa por no entregar a tiempo el edificio y fuera la ciudadanía la que después pagó a la empresa la indemnización correspondiente». Una actitud a la que se suma, argumentó, otros aspectos como «los errores expuestos por el ex gerente del HUBU, Tomás Tenza», que «nos dijo que en el proyecto inicial de construcción del hospital no había ni depósito de sangre».

A punto de que finalice la primera fase de la comisión de investigación, el responsable regional de Izquierda Unida entiende que «se apuesta por unas conclusiones muy criticas», a tenor de que existen cuestiones como el precio y los modificados que «no se han podido esclarecer». Asuntos, a los que han de sumarse «problemas construcción en losetas, cañerías con fallas o ascensores donde no caben camilla». Asimismo, denunció que «ahora, los defectos de construcción los tenga que pagar la ciudadanía».

De cara a la segunda fase de la comisión avanzó que «es muy difícil que se resuelva la segunda fase», aunque valora el sentido de una comisión que ha unido a formaciones enfrentadas en ideas políticas pero «de acuerdo» con un modelo que «sería nefasto de repetirse en la región».

En la segunda parte, Sarrión explicó «se analizará la reversión a lo público del complejo asistencial burgalés de la mano del gerente de un hospital francés donde se ha llevado a cabo esa experiencia». Sarrión entiende que el coste sería «importante».