Sigue en el aire la situación de los trabajadores interinos en los puestos de técnicos de administración general (TAG) que, según el criterio de la jefa de Personal, debían cesar en su puesto este 28 de febrero a favor de las personas que han entrado en la nueva bolsa de empleo del concurso oposición para cubrir cinco plazas de TAG. En la mañana de ayer se conocía el informe del secretario general, solicitado por parte del concejal socialista Antonio Fernández Santos, que pedía aclaraciones sobre si era necesario cesar a unos interinos para nombrar a otros.

Esta situación provoca que empleados con años de experiencia fueran cesados de sus puestos para que entrasen las personas que han concursado por la plaza de funcionario TAG. Pues bien el criterio del secretario es diferente al de la jefa de Personal y, por tanto, cree que se debe revocar el cese y mantener a los interinos en su empleo. A la vez, considera que los nuevos funcionarios que han aprobado la oposición deben ocupar puestos vacantes para que los interinos puedan seguir en sus puestos y así no perder esa experiencia laboral.

La concejal de Personal, Carolina Blasco, conocedora de ambos criterios, el de la jefa de su área y el del secretario, cree que será la Junta de Gobierno (que se celebra esta mañana), compuesta por los concejales del PP, quien tome una decisión a la vista de los dos informes. En su opinión, la resolución de la jefa de Personal sigue la pauta que viene aplicando el Ayuntamiento en casos similares y asegura que en hasta cinco ocasiones los tribunales han dado la razón a este planteamiento.

Sin embargo, a juicio del edil socialista el informe del secretario sería prevalente en cuanto que es el del funcionario de más alto rango delAyuntamiento. Fernández Santos considera que esta situación ha vuelto a poner de manifiesto que existen criterios diferentes entre los jefes de área y considera que deberían discutirlo de manera interna para fijar un «criterio municipal» que sirva para esta oposición y para las próximas. Considera que no se da una buena imagen para el Ayuntamiento cuando ocurren estas situaciones.

La peor parte de estos informes contradictorios se la llevan los tres interinos que deberán abandonar su puesto dado que no han concursado en la nueva oposición y, por tanto, no forman parte de la nueva bolsa de trabajo de la oposición.

El secretario municipal se apoya para emitir su informe en la existencia de varias sentencias de lo laboral en las que se indica que no se puede sustituir a unos interinos para colocar a otros. La situación afecta a seis trabajadores pero tres de ellos sí están en la bolsa de empleo, mientras que otros tres no han concursado en la nueva oposición para cubrir cinco plazas de TAG.

Por otro lado, Fernández Santos opina que es necesario que el concurso de méritos para Técnicos de Administración General (TAG) del Ayuntamiento se resuelva cuanto antes, puesto que se publicó el 5 de abril de 2016. A través de este concurso, los técnicos pueden cambiar de puesto y considera que debía haberse resuelto antes de la oposición para incorporar a cinco funcionarios técnicos de administración general que ya ha terminado y que tomarán posesión en pocos días. Los socialistas van exigir que comparezca la presidenta de la comisión de valoración del concurso de méritos para que explique las razones por las que todavía no está resuelto.