Los problemas de plantilla en la cárcel de Burgos siguen acrecentándose sin que haya una solución a corto plazo o medio plazo. Una situación que no es nueva pero que los sindicatos no quieren que se quede en el olvido. Ayer le tocó el turno aCCOO poner de relieve la delicada que atraviesa el centro penitenciario de Burgos que el secretario general de secciónestatal de Instituciones Penitencias, Ángel Moreno, ejemplificó en Burgos.

La cárcel tiene una carencia de personal que supera el 16%, en una relación de puestos de trabajo de 261 personas, entre funcionarios y personal laboral, hay 42 plazas vacantes.A este déficit de personal el representante de CCOOrecordó que en el caso de Burgos el 60% de la plantilla tiene ya más de 55 años.De 219 trabajadores, 133 superan esta edad. Los problemas se agravan en secciones como la de interior, en la que los funcionarios están las 24 horas con los internos.

A finales del pasado año, de los 94 efectivos que recoge la relación de puestos de trabajo, había 71, es decir, un 25% menos. Ahora hay 69 efectivos en interior, de los que seis están en comisión de servicio, tres en prácticas, más los seis compañeros que podrían pasar a segunda actividad. La llegada de 9 funcionarios en prácticas no paliado estas carencias. En el caso de interior, los funcionarios pueden acogerse a la segunda actividad cuando cumplen los 57 años y tienen determinada antigüedad. En el caso de los centros de Castilla y León, el 41% de los trabajadores supera los 55 años.

Moreno indicó que este «deteriroro» paulatino de las condiciones laborales puede esconder un progresivo cambio hacia la cesión de contratos a la seguridad privada. Y puso el ejemplo de la cárcel de Segovia, donde la empresa privada con la que se contrató la seguridad exterior«no paga los sueldos a sus trabajadores». Del mismo modo, solicitó que se abriera la nueva prisiòn de Soria, una infraestructura que costó 100 millones de euros y en el que el Gobierno ha «gastado 2.1 millones en contratar la vigilancia privada».Dinero que hubiera servido para contratar a funcionarios públicos y haber abierto ya el centro. Moreno recordó que los 91 millones de euros que ha gastado el Gobierno en contratar a empresas privadas la vigilancia exterior de los centros penitenciarios hubiera servido sacar más de 3.000 plazas de funcionarios.

Enfermedad mental

El representante de CCOO alertó del paulatino incremento de las agresiones físicas en las cárceles.Una circunstancia que no se da en el centro de Burgos, por las características del centro, los internos y los funcionarios.Sin embargo, enCastilla yLeón y en el cojunto de España las agresiones han crecido un 80% entre 2012 y 2014, que se cerró con más 460.En Castilla y León fueron 38, especialmente graves en Brieva (Segovia), Mansilla de las Mulas (León), Topas (Salamanca) yDueñas (Palencia).En este centro, un preso apuñaló a un funcionario. CCOO señala que cerca del 60% de las agresiones están relacionados con presos que sufren enfermedades mentales.Moreno alerta de que las cárceles se están conviertiendo en «centros pisquiátricos», donde los presos están«abanadonados a su suerte».

Los representantes de CCOO expusieron los problemas por los que atraviesa el colectivo al diputado de Unidos Podemos por la provincia de Burgos, Miguel Vila, así como a los procuradores Laura Domínguez y Félix Díez y el secretario general de Podemos en Burgos, Ignacio Lacámara. Los representantes de la formación morada se ha planteado la posibilidad de presentar una iniciativa parlamentaria para solicitar al Gobierno toda la información relacionada con el trabajo de los presos.Podemos también mostró su preocupación la perspectiva de género y el «tratamiento precario» que se da a las mujeres presas.