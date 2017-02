El sello gastronómico de la Unesco, en jaque

La inminente ‘defunción’ del Plan Estratégico pone en serio riesgo el título de Ciudad Creativa de la Gastronomía concedido por la Unesco. Y es que son muchas las tareas que acompañan a tal sello que, una vez se consume la desaparición del citado ente, debieran llevarse a cabo desde la Sociedad para la Promoción y el Desarrollo de Burgos, antes Parkmusa. Sin embargo, esta carece de personal técnico para desarrollar este proyecto.



De entrada, según un informe en poder de todos los integrantes del mencionado organismo, la ciudad debe confirmar en las próximas semanas su interés por participar en al menos dos eventos internacionales, a los que tiene acceso precisamente por formar parte de esta red. Se trata en concreto del festival Gola Gola, que tendrá lugar en Parma en el mes de junio, y del Simposio Internacional de Gastronomía 2017, que se celebrará a finales de abril en Tailandia y acogerá además una reunión técnica de representantes de las distintas ciudades creativas.



Más allá del trabajo de puesta en común de las actividades pasadas y futuras, ambas citas suponen una oportunidad en materia de promoción de la ciudad que podría perderse habida cuenta de la cercanía de las fechas y de que, para entonces, el Plan Estratégico, que hasta el momento ha asumido las tareas de gestión, ya habrá desaparecido.



Cabe señalar que el título otorgado por la Unesco en diciembre de 2015 implica, además de poner en marcha los proyectos e iniciativas fijadas en la candidatura, cumplir con las obligaciones como integrante de la red, tales como asistencia a reuniones y participación en actividades de otras ciudades.



Especial riesgo entrañaría en ese sentido obviar la asamblea anual del grupo en cuestión, cuya próxima edición se celebrar del 30 de junio al 2 de julio en Francia.



Acudir a esta cita es imperativo y no hacerlo repercutiría negativamente en la revisión que la Unesco realiza cada cuatro años para prorrogar el título. Además de confirmar la presencia en tal acontecimiento, Burgos tiene que llevar a cabo las tareas de colaboración que se le encomienden hasta entonces. Esto exige una comunicación fluida y continua con los técnicos responsables del encuentro. La duda, por tanto, es quién ejercerá de interlocutor y además de lo ya expuesto se encargará de informar a la Unesco de las actividades relacionadas con la red previstas para los próximos meses.



El edil de Imagina, Javier Gil, confía en que en los próximos meses pueda darse un «acelerón» para ponerse al día antes de la revisión del sello dentro de tres años. No obstante, sí reconoce que las actuaciones más inmediatas están en el aire, «igual que están desde que obtuvo el título las actividades comprometidas, a la espera de financiación para llevarse a cabo».



El concejal de la candidatura ciudadana culpa a la dejación del PP de paralizar el proyecto y achaca a las prisas del PSOE por desmantelar el Plan Estratégico el vacío de gestión que se augura «por lo menos en los próximos meses», señala Gil que, por ejemplo, da por perdido acudir a los eventos de Tailandia y Parma.



Considera además que este trabajo no compete a la recién designada gerente de la Sociedad de Promoción y mucho menos al responsable del Fórum «que solo se encarga del edificio». El resto de la plantilla la conforman un comercial y un administrativo, relata, por lo que «ahora mismo no hay nadie que pueda asumir tales labores». Duda además que la ampliación del personal, sea o no mediante subrogación del equipo del Plan Estratégico, decisión que aún está en el aire, se resuelva en un corto plazo, habida cuenta de que cubrir el puesto de gerente ha llevado varios meses.



Por su parte, el portavoz socialista, Daniel de la Rosa, discrepa con Gil sobre la función de la nueva gerente y considera que será ella, tras la liquidación efectiva del Plan Estratégico, quien deberá tomar las riendas, en términos de gestión, de los proyectos heredados de este ente. Descarta así que vaya a tener impacto alguno el cambio en este sentido aunque reconoce que es necesario ponerse las pilas para superar este periodo de prueba que concede la Unesco antes de consolidar el nombramiento de Ciudad Creativa de la Gastronomía.



A juicio de De la Rosa, el paso fundamental es «retomar el camino» del proyecto que daba forma a la candidatura. Para hacerlo «habrá que reunir al grupo de trabajo que participó en su diseño», del que también formaban parte otras instituciones y colectivos como el Centro Nacional de la Evolución Humana, la Universidad de Burgos, los cocineros burgaleses y el Colegio de Médicos, para concretar y llevar a cabo las actividades previstas.