La expulsaron deCiudadanos por no apoyar la estrategia de sus tres compañeros de bancada en el Pleno de investidura y ahora, como sentencia en uno de sus ‘tuits’-es muy activa en Twitter-, «los concejales de Ciudadanos Burgos no están de acuerdo con el partido en que militan, pero expulsaron a los que cumplían lo que decía el partido».



Pregunta-¿Cómo ha visto todo el proceso de negociación de la moción de censura?

Respuesta-En una rueda de prensa que di hace un mes dije que me ha asombrado muchísimo la manera en cómo se había planteado la moción de censura. No en sí que se plantee, porque si crees que hay una situación de ingobernabilidad en el Ayuntamiento, pues yo creo que entras a gobernar, propones un proyecto alternativo de gobierno. Pero la manera en que lo había planteado Ciudadanos me parece incoherente porque no se daba para nada una situación de ingobernabilidad, porque estaban los presupuestos prácticamente consensuados entre el PP y PSOE y ya tenían prácticamente la mayoría para salir. Se había aprobado en el Pleno el acuerdo del consorcio, que es una acuerdo malo de la refinanciación de la deuda, pero teníamos un plan de pago que evitaba que el Ayuntamiento entrara en quiebra. Luego, cuando se han desarrollado todos estos hechos, como que Jesús Ortego quiere entrar en la junta de Gobierno del PP, a la vez que están negociando una moción de censura con Imagina y con el PSOE, es una incoherencia total. Sobre todo cuando se le preguntó a Albert Rivera y contestó que no tenía ningún documento [sobre la moción], por lo que han mentido deliberadamente a los ciudadanos.



P.-¿Qué piensa de que paralizaran la moción a la espera de presentar un documento a Lacalle con una serie de exigencias?

R.-Totalmente incoherente. Tampoco es que la paren, dicen que presentan un documento con diez puntos, eso no es una negociación es un chantaje puro y duro. Es una actitud irresponsable, creo que no están a la altura de lo que se exige a cargos públicos y tres concejales están creando un estado de ingobernabilidad tremendo en el Ayuntamiento.



P.-¿Qué pasos cree que se tendrían que haber dado para plantear la moción de censura?

R.-No pensaba que iba a llegar tan lejos, pero viendo lo que pasó en el Pleno de investidura con lo que se conoce como el ‘Bañerazo’ (Gloria Bañeres se postuló como candidata a la Alcaldía), cuando 36 horas de la investidura rompieron unilateralmente las negociaciones, con un acuerdo del 90% con el PP. No teníamos permiso. En aquellos momentos, Rivera no sabía nada, y el señor Fuentes al final se vio obligado a apoyarles por un favor que les debía por un candidato que iba contra él en Burgos y le habían expedientado. Entran incumpliendo lo que dice su partido, que si no se llegaban a acuerdos teníamos que permitir a la lista más votada, que es lo que yo hice con la abstención. PSOE e Imagina actuaron con responsabilidad, no entraron al trapo y no les tomaron en serio. No entiendo cómo ahora les han dado algún crédito, aparte de que si planteas una moción de censura primero hablas con tu partido. Y si no están de acuerdo con las directrices de su partido te vas, pero no expedientas a una concejala, no expulsas a la mitad del partido, no engañas a tus votantes, te vas y dimites, que es lo que tenían que haber hecho. Si no están de acuerdo con el partido y siguen que digan qué intereses tienen, qué es lo que pretenden. Aparte de que el partido está ya amortizado a nivel nacional. Se ha dejado crecer con la alianza de agrupaciones independientes y a nivel regional son tres señores, Unión del PuebloSalmantino, Luis Fuentes, y aquí el Prcal.



P.-¿Cómo acabará esto?

R.-La moción de censura está acabada. El problema no es el circo que han montado estos señores sino quienes van al circo. Ciudadanos ha mostrado ser una veleta. Como no me deja mi partido busco entrar en la Junta de Gobierno. Es un descrédito de las instituciones. No tiene ni pies ni cabeza.



P.-¿Una moción en la que parece que no estaban los concejales en la misma línea?

R.-Si era así que lo diga ese concejal. Como hice yo, porque lo importante es no engañar a tus votantes ni a los ciudadanos.



P.-¿Qué significará este fracaso para el partido a nivel local?

R.-Si engañas a tus votantes, este partido está amortizado. Mucha de la gente que nos votó me traslada que no entiende nada.



P.-¿Sabe cuál fue la razón del cambio de criterio de Bañeres en el Pleno de investidura?

P.-Me hicieron la vida imposible desde que salí en las primarias, estuve en las negociaciones con el PP y 36 horas antes de la investidura organizaron una reunión con una veintena de afiliados, del entorno de Bañeres, sin avisar al resto. Dije que si no se avisaba a toda la afiliación no se podía hacer una asamblea. La misma noche que Gloria me lo niega, Vicente Marañón me dice que nos íbamos a votar.No tenía ningún sentido. Los concejales de Arroyomolinos que se votaron en la investidura fueron todos expedientados.



P.-En Castilla y León Ciudadanos y PP han llegado a acuerdos.

R.-Es la ambición que tienen, a mí se me deja fuera cuando no tenía potestad para ello y ahora con los acuerdos entre PSOE y PP intentan tener bailando al resto. Me pareció tremendo que el alcalde fuera a Valladolid a arrastrarse ante el señor Fuentes. Es que representa a la ciudad, es un hecho gravísimo.