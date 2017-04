Siete de cada diez coches que se compran son usados

El mercado automovilístico atraviesa un buen momento en el nivel global aunque las ‘alegrías’ van por barrios. En el primer trimestre del año se han comercializado un total de 5.461 vehículos en los concesionarios burgaleses y entre particulares. Pero siete de cada diez adquisiciones se realizan en el mercado de segunda mano ante la ralentización que ha experimentado el mercado de nuevos vehículos entre los particulares. «El mercado de coche usado está creciendo mucho porque se presentan oportunidades interesantes en kilómetro 0 y coches seminuevos que convencen hoy en día», señala el portavoz de la patronal de concesionarios de Burgos Aconauto, Fernando Andrés.

Las cifras acompañan estas apreciaciones. Según la patronal de los concesionarios de automoción, Faconauto, las ventas de coches usados subieron un 24% hasta marzo en la provincia al alcanzarse 4.032 adquisiciones. Señalan que este aumento, que se da a nivel regional y nacional, está relacionado con las operaciones sobre vehículos de menos de tres años que ha pasado de protagonizar en la región el 17% de las ventas al 67% de las operaciones. Este sector se come el 73% del total.

El auge de este mercado de segunda mano está detrás, en parte, del incremento de las matriculaciones de coches de empresa. Las automatriculaciones de concesionarios, procedentes de los canales de ‘renting’ o ‘rent a car’ para ampliar la oferta de kilómetro 0 está a la orden del día. Por otro lado, las empresas que han sobrevivido a la crisis «empiezan a tener más carga de trabajo y tienen su parque automovilístico sin renovar desde hace varios años», como reconoce Andrés. Estos dos factores hacen que el mercado de matriculaciones haya registrado un incremento interanual del 16,6% con 500 adquisiciones hasta marzo.

Coinciden con Fernando Andrés en señalar que las matriculaciones de vehículos nuevos en los canales de ‘renting’ y ‘rent a car’ están poniendo en el mercado un volumen considerable de usados ‘jóvenes’ que están, al mismo tiempo, respondiendo a la creciente demanda que hay de este tipo de coches. Todo ello demuestra que «necesidad de cambio de coche hay pero la economía o la desconfianza en ella no permite lanzarse al coche nuevo y en segunda mano hay buenas oportunidades», insiste Fernando Andrés. Esto demostraría que el sector particulares aún necesita el estímulo del Plan Pive que no se ha renovado en la actualidad. Y es que el mercado de venta de coches nuevos entre particulares es el que más se resiente en el mercado automovilístico burgalés. De esta manera, se han realizado un total de 921 matriculaciones entre enero y marzo. Este dato supone un descenso interanual del 7,4%. «Estamos viendo que el año ha arrancado plano, no crecen las ventas pero también hay que entender que venimos de dos años de crecimiento con lo que estos datos del primer trimestre no demuestran que sea algo coyuntural, hay que esperar», explica el presidente de Aconauto. Reconoce que Burgos tiene peor comportamiento que el mercado nacional y regional pero «esperemos que sea momentáneo».

En la reivindicación de los estímulos a la compra de vehículos nuevos más que las operaciones, que parecen aseguradas con el mercado de seminuevos, subyace la necesidad de renovar el parque automovilístico que circula en la provincia. El 25% de los 184.926 turismos dados de alta para circular por las carreteras tiene más de 18 años. De hecho el 7% fue adquirido por primera vez antes de 1990 y el 18% se fabricó en la última década del siglo XX. A ello hay que sumar los 96.738 coches fabricados del año 2000 a 2009 que circulan por las calles. Sólo se han renovado 41.735 coches en la década actual, el 22% del parque automovilístico burgalés.

