Sin incentivos, las ventas se frenan

BURGOS

El mercado del automóvil lleva prácticamente todo el año estancado. Los datos del último mes de septiembre muestran un ligero descenso, Burgos es una de las tres provincias de la región donde ha caído la venta de coches junto con Zamora y Soria, pero el acumulado del año muestra la estabilidad que comentan desde la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Burgos (Aconauto). La situación lleva a ofrecer grandes descuentos y financiación porque un plan de incentivación a la compra por parte del Gobierno «no hay y no se le espera».

Por esta razón el presidente de Aconauto, Fernando Andrés, lo tiene claro «que el mercado esté plano es, para el comprador, una buena noticia porque es el mejor momento para comprar las marcas empujan el final de año y se ofrecen condiciones económicas muy buenas en este final del trimestre».

Las cifras hablan de ese estancamiento. Durante el mes de septiembre se comercializaron un total de 486 vehículos lo que habla de un descenso del 3,9% respecto al mismo mes del año pasado. Una cifra que viene lastrada por la caída en las ventas del vehículo de empresa que el año pasado experimento un fuerte incremento. En este concepto han bajado un 13% las operaciones al adquirirse en septiembre 165 unidades. En lo que se refiere a los vehículos (turismos y 4x4) para particulares el comportamiento ha sido mejor con incrementos interanuales de ventas del 1,9% y 321 vehículos comercializados.

Estos datos no han permitido mejorar los datos acumulados del año se mantienen en el mismo número de operaciones. De esta manera, de enero a septiembre se han vendido un total de 4.568 turismos que es la misma cifra alcanzada en el mismo periodo de 2016. Aunque la manera de llegar a este número ha sido el comportamiento contrario al del mes de septiembre. Las ventas de vehículos de empresa han crecido un 21% en un año hasta situarse en 1.284 vehículos. En cuanto a las operaciones realizadas por particulares han caído un 7,9% con 2.970 unidades comercializadas.

En cuanto a los vehículos que compran los burgaleses Andrés considera que «los burgaleses son muy prácticos buscan un coche útil para sus necesidades más que el gran vehículo de motor aunque, eso sí, los SUV son los modelos que dominan el mercado». La marca más vendida sigue siendo Renault que suma 386 matriculaciones. Le sigue, de lejos, Citroen con 291, Seat con 288 y Volkswagen con 283 vehículos vendidos. Y entre los que más suben respecto al año pasado están Seat con un 37%, Skoda con un 32% más, Renault crece un 26% y Volvo con más de un 19% de incremento.

En cuanto al combustible desde Aconauto señalan que la gente apuesta por gasolina y hay más ventas de eléctricos pero «es algo progresivo porque es un mercado que no termina de despegar». En este sentido, Fernando Andrés, señala las conversaciones que mantienen con las administraciones para ver cómo dar un empujón a los híbridos y eléctricos. «Hemos hablado con el ayuntamiento porque reducir impuestos por esta vía supondrá un incentivo para su venta», señala. Aún así reconoce que «la gente está más concienciada con el medio ambiente, es más responsable y más práctica por la fluctuación del precio del combustible pero dudo que haya un cambio radical».

Sobre el mercado de segunda mano o ‘kilómetro cero’ es un tipo de producto que se vende muy bien. No hay datos de septiembre, los últimos recabados hasta agosto reflejan 10.150 adquisiciones con un incremento interanual del 12%. El cliente de este tipo de producto es «muy práctico» y puede ir por dos vías. «La compra entre particulares si buscan precio y si quiere hacer una transferencia con garantías y que le de más tranquilidad y garantías acuden al concesionario porque son dos mercados que tienen que coexistir», reconoce Andrés.

Aún así desde la patronal de la comercialización de vehículos seguirán insistiendo en la necesidad de potenciar las ayudas porque «el parque automovilístico está envejecido». En Burgos hay 187.000 vehículos circulando por las calles de los que 12.928 salieron al mercado antes de 1990. Destacan los coches de entre 2004 y 2007 que están en circulación con más de 11.000 vehículos operativos en cada uno de esos cuatro años.