«Sin recuperación de salarios, no se superará la crisis»

En abril del año pasado UGT suspendía su congreso provincial por una cuestión de organización de las federaciones y elegía a Pablo Dionisio Fraile como portavoz provisional hasta celebrar el congreso de la agrupación provincial. En diciembre fue refrendado como secretario provincial del sindicato en una labor que reconoce «más institucional» pero para nada ajena a quién ya fue secretario general del Sindicato Intercomarcal de Industrias y Trabajos Agrarios (FITAG-UGT) y secretario general de la sección sindical de Campofrío. Hoy mantiene más que nunca la necesidad de salir a la calle el 1 de mayo para reivindicar los derechos y deberes y el orgullo de ser trabajadores.



Pregunta.- Tras más de un centenar de años, ¿reivindicar la figura del trabajador el 1 de mayo es más importante que nunca?

Respuesta.- Es el día por antonomasia del movimiento obrero y lo celebramos para reivindicar todos los asuntos laborales, decimos que nos reconocemos como trabajadores y que estamos orgullosos de ser obreros. Pero este año es especialmente importante. Tenemos que reivindicar que sí hay movimiento en la creación de empleo pero la recuperación no llega a los trabajadores y trabajadoras de este país y de esta provincia. Porque la mejora de la economía se queda en la empresa, no llega a los trabajadores y esto tiene que cambiar.



P.- ¿Cuál es la receta para superar esta tendencia?

R.- Está claro, recuperación de salarios y eliminar las dos reformas laborales porque sino la recuperación no será para los trabajadores y se va a saldar esta crisis creando una figura que antes no teníamos, la del trabajador pobre. Y no hay nada peor no sólo para todos como sociedad sino para la economía. Un trabajador con salarios bajos no puede consumir. O hay recuperación salarial de los trabajadores o no se superará la crisis.



P.- Hay colectivos donde cuesta mucho recuperar tasa de empleo, derechos... ¿Tienen medidas particulares para ellos?

R.- Está claro que la crisis se ha cebado con algunos colectivos. Por ejemplo, la brecha salarial entre hombres y mujeres trabajadoras es mucho más elevada. Otro colectivo que nos preocupa y mucho son el 50% de los desempleados que no tienen cobertura y no tienen ningún tipo de protección o ingresos. Los jóvenes, que son los mejor preparados, pero no encuentran salida. Son problemas que hay que atajar ya.



P.- ¿Cómo?

R.- Estamos intentando que los grupos de riesgo (jóvenes, mujeres, desempleados de más de 55 años) sean los principales beneficiados del Diálogo Social que mantenemos con las administraciones local, provincial y autonómica. Denunciar la situación que atraviesan estos colectivos cada día, es una vergüenza que hay que hacer visible. Y buscar todas las vías posibles para que estos colectivos vuelvan ya al mercado laboral y, especialmente en los mayores de 55 años que, de no ser así, se verán perjudicados de por vida con la reducción enorme que tendrán en su pensión.



P.- Uno de los objetivos en la negociación de los convenios colectivos que se afrontan este año está precisamente en la mejora de los salarios. ¿Cuál es la situación?

R.- Bueno, relativamente mal. Hay muchas diferencias entre ambas partes y el principal problema son las subidas salariales. Nuestra postura en la negociación colectiva es la de crecer en ingresos para poder activar la vía del consumo en la economía. Con trabajadores que pueden consumir, todo va a ir a mejor. Pero lo que se mira es a lugares donde las nóminas son más bajas. Es una perdida de todo a lo que han contribuido las dos reformas laborales que han traído mucha precariedad, empleo a corto plazo y estacional y una falta de confianza e inestabilidad en el trabajador.



P.- Uno de los más disputados es el del metal con el que están en plena negociación. ¿En qué fase se encuentran?

R.- Estancados. Las diferencias son muy grandes porque se nos quiere comparar con otras provincias donde el salario es inferior. Lo que pasa es que Burgos tiene el 27% de la industria de la región, tiene mayor peso que esas otras provincias con las que se nos compara. Además, ¿porqué tenemos que parecernos a los sueldos más bajos de la provincia, porqué no mirar a la estabilidad y sueldos del norte de Europa?



P.- La patronal del metal ha criticado que se asumían incrementos salariales de un 27% entre todas las demandas del primer documento presentado a la negociación y que si fuera una subida del 3% de los salarios no hacía falta negociar. ¿Es así?

R.- Lo que la patronal propone no tiene que ver sólo con el salario. Se trata de perder muchas cosas, muchos derechos que ha costado conseguir. No podemos aceptar aquello que supone eliminar los logros en convenios anteriores. Eso no es así.



P.- Las máquinas no tendrán un contrato por días, meses o años. Precisamente la industria manufacturera es líder en la concatenación de contratos y quienes suman más de tres contratos al año son los médicos de familia mientras que la mayor estabilidad está en los preparadores de comida rápida. ¿Es el mundo al revés?

R.- Es la realidad que nos marca la poca calidad de la contratación que hay en el mercado laboral. Se ha instalado la rotación en los puestos de trabajo.



P.- ¿Se abusa de la contratación a través de empresas de trabajo temporal?

R.- Es el gran problema de la temporalidad. La utilización, casi abuso, de las ETT y las cooperativas de trabajo. Porque lo que se generan son trabajadores por corto tiempo, en malas condiciones, mal pagados y con problemas de prevención de riesgos laborales. No es el camino. La subcontratación no es el camino.



P.- Pero los sindicatos tampoco tienen una imagen positiva, se les mete en la misma bolsa que partidos políticos, por ejemplo. ¿A qué cree que se debe esta situación?

R.- En estos años hemos tenido que hacer un papel muy poco gratificante. El de negociar expedientes de regulación de empleo, bajadas de salario para dar viabilidad a los centros de trabajo... Hemos tenido que bailar con la más fea. Pero los sindicatos jugamos el papel de intentar beneficiar a los trabajadores, de dar cobertura a las grandes industrias, a los peones, a los licenciados, a los trabajadores del campo, al emigrante, a la mujer, al joven en una época muy difícil.



P.- Lo que está muy claro es el escaso predicamento del sindicalismo en los jóvenes.

R.- Es cierto que hay un desarraigo de los jóvenes al sindicato pero en las buenas y en las malas, en todas las situaciones intentamos ayudar en lo máximo posible. Somos los que hablamos con la empresa, la patronal y quien defiende a los trabajadores ante ellos. Está claro que la crisis ha dividido a la sociedad y lo que ha que intentar es ser más fuertes ante los conflictos, ser más reivindicativos... Pero es cierto que a los jóvenes, que son a los que más está golpeando la precariedad, no les hemos explicado bien cómo actúa el sindicato, como defiende los derechos y las obligaciones de los trabajadores. Al final lo único que tenemos es la responsabilidad de que quienes dirigen una empresa o gobiernan miren hacia abajo, a los empleados, a los jóvenes y entiendan que su bienestar es el bienestar del sistema.



P.- La actitud de responsabilidad, de la prioridad de mantener los centros de trabajos abiertos ante la caída de actividad apuestan ahora por reivindicar la situación de los trabajadores. ¿Porqué?

R.- Porque es el momento. En los últimos ocho años hemos sido responsables con las empresas, dándoles viabilidad porque era el objetivo. Ahora reclamamos que eso se revierta. La mayoría de las empresas ha abaratado las plantillas mandado a casa a trabajadores veteranos. Ahora se quiere sustituir ese puesto por una concatenación de contratos. No es así. Y es el momento porque la recuperación ha llegado para las empresas y los empresarios ya es hora de que llegue a los trabajadores. Y es algo que queremos conseguir en la negociación colectiva, pero también en la calle.



P.- Llama a la movilización de todo el colectivo entonces.

R.- Sí está claro que tenemos que recuperar en las calles lo que hemos perdido en estos años. Hay que defender los intereses de los trabajadores y salir y protestar y reivindicar nuestra situación es la única manera de presión que tenemos.



P.- ¿Qué objetivo se marca en este mandato?

R.- Intentar recuperar los derechos perdidos, las condiciones de trabajo que tuvimos en el pasado. No va a ser fácil si no mentalizamos a la gente, a los empresarios y a los gobernantes en que hay personas en riesgo de exclusión que trabajan. La figura del trabajador pobre es perversa y hay que erradicarla.