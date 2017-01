Los sindicatos endurecerán su postura en la negociación colectiva

La situación laboral parece cada vez más estable y la recuperación del empleo, tal y como han dejado claro los datos del paro de 2016, es una realidad. El problema para los sindicatos es la nueva realidad laboral que la crisis deja tras de sí. «Esta maldita Reforma Laboral nos perjudica al permitir crear empleo pero de menor calidad y peor remunerado», señala el secretario provincial de UGT, Pablo Dionisio Fraile. La clase social de trabajadores pobres no la han acuñado los sindicatos sino más bien las organizaciones sociales como Cáritas y Cruz Roja que reconocen que muchos de sus usuarios han encontrado empleo pero éste no les garantiza ponerse al día y siguen necesitando ayudas sociales. Por ello los sindicatos se han planteado como objetivo para 2017 recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores.



La realidad de las cifras reflejan que los trabajadores burgaleses han visto reducida su capacidad salarial en un 2%. Los ingresos medios por empleado han pasado, según los datos de Hacienda por la declaración del IRPF de los trabajadores burgaleses, de 20.147 euros en 2010 a los 19.743 euros de 2015, última estadística que se ha hecho pública. De esta manera los burgaleses ganan 404 euros menos que hace seis años. «El empleo se ha recuperado pero a costa de perder calidad en los nuevos empleos generados», se queja Fraile. De ahí que el perfil con el que afrontan la negociación colectiva de cara al presente año sea altamente reivindicativa. «En todos los convenios que vayamos a negociar, sectoriales o de empresa, la principal premisa será la de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores», sentencia. Se acaba así la cierta permisividad que había imperado en los años más duros de la crisis en la que los empleados mantenían un perfil bajo en reivindicaciones salariales habida cuenta de la situación de baja producción existente.



La patronal, en cambio, considera que no es momento para empezar a buscar privilegios de otros tiempos. «Entiendo que ahora se puede pensar que se trabaja bien, que ha vuelto a la normalidad pero si el desempleo ha bajado es por muchos factores y las empresas no se pueden permitir dejar de ser competitivos», explica al respecto el presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), Miguel Ángel Benavente. Insiste que «si queremos volver al inicio de las crisis en empresas sin trabajo, con altas tablas salariales que se sitúan por encima de la productividad volveremos a ver empresas que no son competitivas en un mundo que, nos guste o no, es global y si no eres competitivo no vendes, no produces y, por tanto, no creas empleo», resume.



El año arranca con una amplia brecha que separa las posiciones de sindicatos y patronal. La realidad social, según los sindicatos, es que «los trabajadores no pueden tener empleos que no les de para vivir y que no venga FAE a decirnos que nos tenemos que acostumbrar a no tener un contrato indefinido», señala Dionisio Fraile quien es contundente. «Si no recuperamos poder adquisitivo nos veremos en las calles». Miguel Ángel Benavente cree que «el empleo se crea porque hay demanda de productos y eso se ha conseguido con flexibilidad que es lo que nos ha mantenido estos años si volvemos atrás volveremos al ciclo negativo que ese sí que no genera puestos de trabajo», sentencia. Aún así explica que el IPC ha sido negativo en estos años y, por lo tanto, en esa tendencia ha favorecido el poder adquisitivo del empleado y «hay que valorarlo también».



Vistas las posturas se inicia la negociación colectiva, el año pasado hasta septiembre se gestionaron 16 convenios colectivos siete de empresa y nueve sectoriales, con las espadas en alto. Y hay trabajo por delante. Según el Registro de Convenios Colectivos del Ministerio de Empleo hay en Burgos activos 115 convenios estatales, nacionales, autonómicos y locales tanto sectoriales como de empresa que no tienen, sobre el papel, aplicación a partir de 1 de enero de 2017.