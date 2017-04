Los singles y parejas sin hijos forman el 52% de los hogares

El casado casa quiere es un dicho que no siempre se cumple. Y es que 30 de cada cien hogares burgaleses es unipersonal. No ha esperado a casarse para tener una vivienda. Y el concepto de familia también ha variado por el aumento de la esperanza de vida o la falta de posibilidades por arrancarse a tener hijos. Las cifras reflejan que el 52% de los hogares burgaleses está formado por singles o parejas sin hijos. Es decir, 77.800 familias de las 150.000 existentes en la provincia, según los números que recoge la Estadística de Hogares del Instituto Nacional de Estadística.

De esta manera, hay 44.700 hogares formados por una sola persona. A estas familias con un cabeza de familia habría que unir aquellos que viven la maternidad o la paternidad en solitario. Aquí ellas son más, 12.200, que ellos, 2.200.

Pero el prototipo de familia típica sigue siendo heterosexual y casada. En este parámetro se ubican el 90% de las parejas burgalesas. En total existen 86.000 parejas de las que 76.800 están casados y 9.100 son parejas de hecho. Pero la vida en pareja atraviesa su particular crisis. Ha bajado un 3,4% respecto a hace dos años. En 2014 había 89.000 parejas. Pero si han bajado un 1,5% el número de parejas casadas más lo ha hecho quienes acudieron a inscribirse como parejas de hecho. Son un 15,7% menos que hace dos años cuando se habían inscrito 10.800 en la provincia.

Vivir la paternidad o maternidad es un aspecto en claro ascenso en Burgos. Pero arriesgarse a más de uno es más complicado. En contra de lo que pudiera parecer por las cifras del desempleo y la inestabilidad social, lanzarse a tener un hijo no ha hecho más que crecer en los últimos tres años. Aunque en este concepto de hogar también hay que reseñar a aquellos mayores de 25 años que no han abandonado el hogar familiar. De esta manera los hogares con un hijo han pasado de 33.100 en 2014 a los 34.100 del 2016. Esto viene dado más por el aumento de hogares con niños menores de 25 años ( de 21.400 a 22.300 en la provincia) que de prolongar la estancia con los padres de hijos con más de 25 años que baja ligeramente. De 11.900 hace tres años a 11.800 del pasado ejercicio.

El salto a los dos hijos muestra una importante subida más por los hijos mayores que vuelven al hogar de sus padres que por nuevos nacimientos. De esta manera las parejas con hijos de menos de 25 años han pasado de 18.900 a 19.100 en los años analizados pero aquellos hogares con dos hijos mayores de 25 no han parado de crecer al pasar de 6.600 en 2014 a 8.100 en 2016.

El miedo mayúsculo llega a la hora de afrontar el paso a familia numerosa. 3.500 familias han apostado por tener un tercer hijo. Eso supone el 2,3% de los hogares existentes en Burgos. De esta manera la cifra de familias en esta situación ha caído un 12,5% respecto a hace tres años en los hogares con tres hijos de menos de 25 años. Pero, por contra, ser familia numerosa reduce las posibilidades de mantenerse en el hogar pasados los 25. En estos núcleos familiares de, al menos, cinco integrantes 300 tienen vástagos mayores de 25 años. Hace tres años eran 1.200 las familias en esta situación. Así las cosas las familias numerosas han pasado de 5.200 en 2014 a 3.800 el año pasado.