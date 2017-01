Los socialistas amplían el plazo para llegar a un acuerdo sobre el Presupuesto

Ayer pudo ser el día pero la falta de acuerdo en el conjunto del planteamiento supuso que PP y PSOE no cerraran, dentro del plazo marcado por los socialistas, un acuerdo de cara al Presupuesto de 2017. Ambas formaciones mantuvieron ayer una reunión para abordar las 21 medidas a incluir en el presupuesto que los socialistas marcan como ‘obligatorias’ para que el equipo de Gobierno cuente con su apoyo en la aprobación del Presupuesto y que presentaron al alcalde de Burgos, Javier Lacalle, la pasada semana.

«Después de revisar cada una de las 21 cláusulas del documento, no se ha alcanzado aún un acuerdo sobre el conjunto del planteamiento», aseguraban los socialistas en una nota de prensa enviada ayer a primera hora de la tarde. Su portavoz, Daniel de la Rosa declinaba hacer declaraciones al respecto y la misma decisión tomó el concejal de Hacienda, Salvador de Foronda, quien también prefirió «no dar explicaciones» hasta que «se resuelva este asunto definitivamente».

Cabe recordar que entre las medidas expuestas por los socialistas se encuentra la retirada del concejal José Antonio Antón del área de Participación Ciudadana en cuanto que no progresa la creación de los distritos. A este tenor, la portavoz del equipo de Gobierno, Gema Conde, aseguraba el pasado jueves que «se trata de una más de las 21 propuestas que se puede valorar igual que el resto», pero añadió que los concejales del PP apoyan a su compañero Antón y no respondió sobre si se aceptaría o no esta medida concreta.

Nueva reunión

Aunque el plazo marcado por el grupo municipal socialista para abordar el documento y llegar a un acuerdo finalizaba ayer, ambas formaciones «se han emplazado a reunirse de nuevo la próxima semana para concretar si la propuesta que los socialistas vinculan al presupuesto se acepta por el equipo de Gobierno», tal y como recogía la nota de prensa enviada por el PSOE.