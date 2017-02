Los socialistas defienden la instalación de pasos de cebra elevados en calles prolongadas

El grupo municipal socialista promoverá con la parte de las inversiones sostenibles que le corresponde decidir, en base al acuerdo presupuestario alcanzado con el equipo de Gobierno del PP, la instalación de pasos de cebra elevados en una serie de cruces de calles conflictivas.



El concejal Antonio Fernández Santos apuntaba que esta medida respondería a la necesidad de que los vehículos circulen a menor velocidad, especialmente, en las calles más kilométricas como, por ejemplo, la avenida de la Independencia, la calle Caleruega, la calle Madrid y Esteban Sáez de Alvarado. El edil opina que estos pasos de peatones permiten hacer más visible al peatón porque están más altos que la calzada por la que transita el vehículo y obliga al conductor a reducir la velocidad para pasar el citado badén.



«Hay que tratar de hacer un tráfico más pacificado, que los conductores circulen a la velocidad permitida en la ciudad que es de un máximo de 50 kilómetros por hora», aconsejaba, a la vez que recordaba que en puntos como en la avenida de la Independencia no se han conseguido atajar las carreras de coches.



Desde el grupo municipal socialistas se recuerda que el asunto de los pasos de peatones elevados se ha hablado en distintas ocasiones, pero añade que ha quedado relegado a un cajón. Opinan que es el momento de recuperarlo a través de las inversiones sostenibles. En función del acuerdo firmado con el PP, el PSOE decidiría sobre 6.656.110 euros.



Con respecto a la movilidad, este concejal apuntaba que ha llegado el momento de replantearse la existencia de semáforos que compaginan el verde para el peatón con el ámbar para los vehículos. Así, opina que los viandantes se juegan la vida en determinados puntos ya que se permite a los vehículos circular mientras el semáforo está verde para el peatón. Como ejemplo puso el paso de Esteban Sáez de Alvarado, donde recientemente fueron atropelladas dos personas, o el de la calle Madrid con plaza Vega. «No existe este tipo de semáforos en las ciudades que trabajan por la movilidad», aseguró Fernández Santos, que lamentó que en la plantilla municipal no exista la figura del técnico de movilidad.



En opinión del concejal socialista, esta es una ciudad pensada para los coches mientras que peatones y ciclistas tratan de hacerse un hueco en el espacio que dejen los vehículos. «El técnico que diseñó el semáforo en ámbar dirá que si está en rojo para el coche la circulación es más lenta y se decide dar paso al coche en ámbar, mientras los peatones tendrán que rezar lo que sepan antes de cruzar», manifestó.



Los socialistas creen necesario hacer una relación de los cruces que compaginan estas dos posibilidades para eliminar que existan las dos variantes: verde para el peatón y ámbar para el vehículo.



Por otro lado, comentaba la necesidad de incrementar el número de taxis adaptados que circulan en la ciudad. El presupuesto actual tiene una partida para dos taxis adaptados, pero Fernández Santos indicó que se solicitará que también haga efectiva la partida que no se ejecutó el pasado año.