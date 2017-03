El concejal socialista Daniel de la Rosa mostró su sorpresa por las declaraciones del edil de Ciudadanos, Vicente Marañón, en relación con el procedimiento de elección de la nueva gerente de la sociedad de Promoción. Este lunes el concejal de la formación naranja consideraba un «fracaso» el proceso de selección y pidió que no se haga efectiva la contratación a la persona seleccionada que fue Rebeca Heras.

De la Rosa aseguró ayer que Marañón «estaba histérico por la resolución» y, en su opinión, es «incongruente» que Ciudadanos adopte un planteamiento en el que «ve sombras» sobre un proceso de selección, que se inició el pasado agosto. Así, recuerda que Marañón, como consejero de la Sociedad de Promoción, «votó a favor de los estatutos de la sociedad para valorar y definir las funciones del director gerente, votó a favor de las bases del concurso y ahora está en contra de la selección».

A este respecto, el portavoz del grupo municipal socialista añadió: «El tiempo nos dará o nos quitará la razón sobre si este proceso de selección ha sido acertado o no cuando comprobemos si la directora gerente cumple las funciones». De esta manera, considera el edil que Marañón debe ser consecuente con las decisiones que se toman en el seno de la sociedad y cree que hay que ser «optimista» dado el perfil de la persona elegida, «su experiencia y su base curricular».

Por otro lado, el grupo municipal socialista plantea que la actividad del Foro de la Cultura que debe realizarse en 2017 se financie a través de la nueva Sociedad de Promoción. El portavoz, Daniel de la Rosa, puso en duda la fórmula empleada en 2016 cuando el evento se realizó a través de un contrato de patrocinio entre el IMC y los organizadores de esta cita bienal. Por ello, ahora al considerar que esta cita cultural es eminentemente un evento de promoción de la ciudad va a plantear que se derive el Foro de la Cultura a la Sociedad de Promoción.

De la Rosa aseguró que en el presupuesto de 2017 del Instituto Municipal de Cultura (IMC) no hay partida presupuestaria para el evento que se programa en los años impares y que sirve para dar continuidad a través de una actividad puntual. Suele ser una conferencia que se presupuesta en 18.000 euros y los socialistas plantean como solución que se realice con el presupuesto de la Sociedad de Promoción que tiene para estos fines 310.000 euros. Como recordó «de esta cantidad no hay nada comprometido», porque todavía no se ha hecho efectivo el pago de los 50.000 euros para el festival de TV primavera y dado que «por suerte o por desgracia» la Federación de Hostelería ha renunciado a que haya Devora y, por tanto, los 150.000 euros que se iban a vincular a este evento para 2017 y 2018 habrá que retrasarlos un año.

Además, los socialistas solicitarán la presencia del director del aeropuerto en la próxima reunión del consejo de administración de la Sociedad de Promoción para que este responsable pueda indicar al Ayuntamiento si Villafría necesita inversiones ya que el Ministerio de Fomento cuenta con un plan para otros aeropuertos de Castilla y León. Para el socialista no es tanto agravio el hecho de no recibir inversiones, como el problema de no tener vuelos desde Burgos. A su juicio, la principal preocupación es que antes de San Pedro pueda resolverse la convocatoria para adjudicar la operativa de vuelos regular desde Villafría.