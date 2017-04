Los socialistas insisten en el traslado del despacho de su grupo al pasaje del Espolón

El grupo municipal socialista ha registrado un escrito en el Ayuntamiento para solicitar al concejal de delegado de Patrimonio municipal, Salvador de Foronda, que les dé una respuesta sobre la reubicación de los despachos que utiliza la formación para «autorizar el traslado lo más pronto posible».

El portavoz socialista, Daniel de la Rosa, indica que la prioridad del grupo es poder trasladarse desde el edificio municipal de la plaza del Rey San Fernando hasta las antiguas dependencias del área de Juventud, en el pasaje del Espolón con la Plaza Mayor. Señala que en caso de que no se atienda esta petición se motive, desde el punto de vista técnico, la negativa a que puedan utilizar estas dependencias. Por otro lado, exponen que como alternativa podrían trasladarse al edificio de Diego Porcelos, donde están el resto de grupos municipales (Imagina, PP y Ciudadanos) siempre y cuando puedan estar en la planta que comparten PP y Ciudadanos ya que consideran que allí tendrían el espacio necesario para sus concejales y los empleados del grupo socialista.

Fue en octubre de 2015 cuando el concejal de Patrimonio expuso al grupo socialista que podrían trasladarse al edificio de Diego Porcelos. Sin embargo, se les indicaba que deberían compartir la planta primera con el grupo Imagina Burgos. Los socialistas mostraron su disconformidad con la distribución de espacios dado que Imagina Burgos cuenta con dos concejales liberados (a tiempo parcial) así como con dos trabajadores eventuales ( uno a jornada completa y otra a media). Por tanto, valoran que no habría espacio suficiente.

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento expone que necesitan tres despachos, uno por cada trabajador eventual y otro para uso del portavoz del grupo y del resto de concejales.

Recuerdan que Ciudadanos no tiene concejales liberados y un empleado eventual, mientras que el grupo popular desempeña la actividad en el edificio de Plaza Mayor, más que en el de Diego Porcelos. De esta manera, añaden que habría más espacio ajustado a las necesidades del PSOE en la segunda planta.